LNH 360 : Chara, comme un bon vin!

Voici un survol des activités du jeudi 25 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

BOSTON 3, Philadelphie 0

BUFFALO 4, Montréal 3

Nashville 4, NEW JERSEY 3 (Prol.)

Columbus 7, ST. LOUIS 4

MINNESOTA 4, Los Angeles 1

CHICAGO 4, NY Rangers 1

DALLAS 5, Anaheim 2

Pittsburgh 9, CALGARY 1

EDMONTON 4, Washington 1

ARIZONA 4, Vancouver 1

Chara : comme un bon vin!

Zdeno Chara (2B) a concrétisé son premier match à buts multiples depuis le 25 janvier 2014 et Jaroslav Halak a repoussé la totalité des 26 lancers reçus alors que les Bruins ont amélioré leur rendement à 6-2-2 cette saison, dont 4-0 -0 au TD Garden.

Chara (41 ans, 221 jours) est devenu le troisième défenseur de l'histoire de la LNH à marquer plusieurs buts dans un match à 41 ans ou plus, rejoignant ainsi les membres du Temple de la renommée Tim Horton (16 octobre 1971, avec PIT) et Nicklas Lidstrom (5 novembre 2011, avec DET).

Deux vertes recrues marquent leurs 1ers

Deux défenseurs de première année, Evan Bouchard (Oilers) et Miro Heiskanen (Stars), ont inscrit leurs premiers buts dans la LNH, permettant à leurs clubs respectifs de remporter la victoire, jeudi.

Bouchard (19 ans, 5 jours), 10e sélection au total lors du dernier repêchage, est devenu le plus jeune défenseur de l'histoire de la concession des Oilers à marquer lorsqu'il a touché la cible en avantage numérique, son premier point dans le circuit. La saison dernière avec les Knights de London, Bouchard s'est classé premier parmi les défenseurs des siens et huitième dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec 87 points (25B, 62A), dont 10 buts en avantage numérique.

Lorsque Heiskanen (19 ans, 99 jours) a inscrit le but vainqueur, il est devenu le deuxième plus jeune défenseur de l'histoire de la concession Stars / North Stars à trouver le fond du filet, après Ron Meighan (18 ans, 207 jours avec les North Stars).)

Bouchard et Heiskanen sont devenus les deuxième et troisième recrues à leur position à marquer un but cette saison, rejoignant la première sélection du dernier encan, Rasmus Dahlin, des Sabres.

Des buts à la tonne pour les Penguins et les Blue Jackets!

Les Penguins ont totalisé neuf buts pour étirer leur série de victoires à trois matchs, puis les Blue Jackets ont compté sept buts pour reluire leur fiche à 5-4-0 cette saison.

Sidney Crosby (1B, 2A) a contribué trois points dans le carnage pour permettre aux Penguins de réaliser une première depuis le 11 décembre 2008 (contre NYI), un match dans lequel Crosby a également enregistré trois points (0-3—3). Pittsburgh est devenu la première équipe à marquer neuf buts en un match cette saison – lors de la dernière campagne, deux équipes ont réussi l'exploit (CHI: 10 contre PIT le 5 octobre 2017; MTL: 10 contre DET le 2 décembre 2017).

Phil Kessel (2B) a fait mouche deux fois pour les Penguins à son 700e match consécutif. La série de 700 matchs marque la neuvième plus longue série consécutive de l'histoire de la LNH et la troisième plus longue série active.

Artemi Panarin (3A) a récolté au moins trois aides dans un match pour la deuxième fois de la saison et pour la huitième fois de sa carrière dans la LNH. Quatre joueurs seulement ont fait mieux à ce chapitre depuis le début de la saison 2015-16, lorsque Panarin a fait ses débuts dans la LNH : Nicklas Backstrom (13), Ryan Getzlaf (11), Erik Karlsson (11) et Evgeny Kuznetsov (11).

Panarin, dont les trois points ont été des aides primaires, figure dans le top 10 de cette colonne dans la ligue depuis le début de la saison 2017-18.

Les «Preds» n’abandonnent pas

Les Predators ont égalisé le pointage à trois reprises et Kyle Turris (1B, 1A) a marqué avec 1:25 à faire à la prolongation pour aider les Predators à améliorer leur rendement à 8-2-0 cette saison. La campagne 2018-2019 marque la deuxième fois dans l'histoire du club qu’il enregistre huit victoires à ses 10 premiers matchs d'une saison (8-1-1 en 2005-06).

Nashville a remporté chacun de ses cinq premiers matchs à l’étranger dans une saison pour la première fois de son histoire. La formation du Tennessee a rejoint Toronto, qui a accompli l'exploit mercredi. Dans seulement une autre saison a-t-on vu deux équipes différentes remporter leurs cinq premiers matchs sur la route (NYI: 6-0-0 et DET: 6-0-0 en 2001-02).

La soirée de jeudi marquait la septième fois de leur histoire que les Predators surmontaient au moins trois retards pour remporter un match en saison régulière à Winnipeg et la deuxième fois au cours de la présente année civile (le 27 février).

