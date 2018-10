Les Raptors toujours invaincus après six matchs

Menés par Kawhi Leonard et Kyle Lowry, les Raptors ont obtenu une sixième victoire en autant de matchs depuis le début de la saison, disposant des Mavericks de Dallas par le pointage de 116-107, vendredi soir, à Toronto.

Leonard a mené la formation torontoise avec 21 points, récupérant par ailleurs neuf rebonds en plus d’ajouter cinq passes décisives et trois vols de ballon. Il a été parfait en six occasions depuis la ligne des lancers francs.

Dans le cas de Lowry, il a inscrit 20 points. Ses 12 passes décisives ont aussi grandement aidé les Raptors. Le centre Jonas Valanciunas a suivi avec 17 points.

Danny Green a ajouté sa touche en réussissant quatre lancers de la ligne des trois points, totalisant par ailleurs 15 points au terme de la soirée.

Les Raptors joueront leur prochain match, lundi à Milwaukee, face aux Bucks. Ils tenteront alors de conserver leur fiche parfaite.