Les Chevaliers de Lévis établissent un record

Les Chevaliers de Lévis sont devenus les nouveaux rois du début de saison dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec en signant une 17e victoire consécutive. Vendredi soir, ils ont vaincu les Estacades de Trois-Rivières par la marque de 6-3 à l’aide du spectacle Joshua Roy à l’Aquaréna de Charny, vendredi soir.

Les hommes de Mathieu Turcotte demeurent donc invaincus depuis le début du calendrier régulier avec cette victoire qui leur permet de fracasser le précédent record de 16 victoires qui avait été établi par les Riverains du Collège Charles-Lemoyne en 2000. Après le match, l’attaquant Olivier Coulombe a récupéré la rondelle qui risque fort bien d’être précieusement conservée dans les prochaines années.

«On fait ça pour chaque victoire et on les met [les rondelles] dans la chambre. Celle-ci va être clouée dans le bois, mais elle va aller quelque part. Mentalement, ça grugeait de l’énergie et on va pouvoir passer à autre chose. Je suis extrêmement fier de mes joueurs. Cela a été un travail d’équipe», a réagi l’entraîneur-chef des Chevaliers après s’être entretenu avec ses joueurs.

Les Chevaliers sont toutefois encore loin de la marque absolue de 25 gains d’affilée qui appartient aux Gouverneurs de Sainte-Foy lors de la saison 1984-1985. Et n’en parlez surtout pas à Turcotte ! «J’ai déjà dit aux joueurs que je me foutais des 25 matchs ! On a un groupe de joueurs spécial et ça n’arrive pas souvent qu’un groupe d’entraîneurs vît cela.»

Roy dominant

Premier pointeur du circuit québécois et considéré comme l’un des plus beaux espoirs de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, Roy a volé la vedette pour les Chevaliers dans ce gain historique en inscrivant un tour du chapeau. Il s’est également fait complice du premier but des siens alors que son équipe était privée de son capitaine Nicolas Daigle, blessé au pied, et d’Olivier Nadeau, qui a quitté au milieu de la première période après s’être blessé à l’épaule. Il pourrait s’absenter plus de deux mois.

Roy revendique désormais un impressionnant total de 19 buts et 39 points. Le patineur de Saint-Georges, en Beauce, a assommé les Estacades en récupérant un retour de lancer qui faisait 5-2 au début du troisième engagement.

«C’est quelque chose et c’est beaucoup d’émotions. Tout le monde a fait sa job et il fallait que quelqu’un prenne la place. C’est sûr qu’on va commencer à penser peu à peu aux 25 victoires à force que l’on va gagner», a mentionné le jeune homme de 15 ans.

Le pilote lévisien est d’avis que ce début de saison magique aura un impact positif sur ses ouailles lorsque les séries s’amorceront, en février.

«On a beaucoup de pression externe et c’est le genre d’expérience qui va nous aider en séries», a-t-il souligné. Lévis pourra améliorer la marque cet après-midi en recevant la visite d’Esther-Blondin.