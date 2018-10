Lance Stroll et l’écurie Williams ont du pain sur la planche

Les deux pilotes de l’écurie Williams, Sergey Sirotkin et le Québécois Lance Stroll, ont ramené respectivement les 18e et 19e meilleurs temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Mexique, vendredi, à Mexico.

L’équipe Red Bull a dominé grâce à Max Verstappen, le plus rapide avec un chrono de 1 min 16,656 s, et Daniel Ricciardo (1:17,139). Les deux conducteurs de Renault, Carlos Sainz fils (1:17,926) et Nico Hulkenberg (1:18,028), ont suivi, devant Lewis Hamilton (1:18,075) sur Mercedes.

Sirotkin et Stroll ont roulé dans l’ordre en 1:19,899 et 1:20,142.

Les deuxièmes essais libres sont prévus plus tard en journée, tandis que les troisièmes et les qualifications auront lieu samedi. La course se déroulera dimanche.