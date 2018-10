Jérémy Lauzon encore «dans l’autre camp»

Originaire de Val-d’Or, Jérémy Lauzon a porté les couleurs des grands rivaux des Foreurs dans la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda. Dans la LNH, le jeune défenseur de 21 ans s’apprête à découvrir une autre grande rivalité, mais encore une fois dans le camp ennemi, celui des Bruins.

«Dans le junior, j’étais aussi dans l’autre camp, je suis habitué à ce rôle, a dit Lauzon avec le sourire à la veille du match contre le Canadien au TD Garden de Boston. Après mon match contre les Flyers, j’ai reçu plusieurs textos des gens de l’Abitibi-Témiscamingue qui me félicitaient. Je recevais aussi des mots me disant que, si je devais jouer contre le Canadien, ils auraient de la difficulté à suivre le match.»

«Il y a une grosse rivalité entre le CH et les Bruins, je le sais très bien, a-t-il continué. Mais je suis vraiment heureux d’être ici. Les Bruins sont une très bonne organisation et ils développent très bien leurs joueurs. Je me sens à ma place.»

Un premier match

Avec les blessures aux défenseurs Charlie McAvoy, Torey Krug, Kevan Miller et Urho Vaakanainen, les Bruins ont rappelé d’urgence Lauzon de Providence. Il a joué son premier match dans la LNH jeudi dans un gain de 3 à 0 contre les Flyers, à Boston.

«Avant le match et pendant le match, je ne le réalisais pas, a affirmé Lauzon. J’ai compris ce que je venais de vivre après la rencontre. C’était spécial de jouer un premier match dans la LNH. Je voulais être calme avec la rondelle et sur la glace.»

À ses débuts dans l’uniforme des Bruins, Lauzon a joué 11 min 25 s et il a fait quelques présences en infériorité numérique.

«Jérémy s’est bien débrouillé face aux Flyers, il a travaillé fort et il s’est tenu loin des problèmes, a mentionné Bruce Cassidy. Au camp, je trouvais qu’il avait fait beaucoup de progrès comparativement à la dernière année.»

La présence de Lauzon face au Tricolore dépendra de l’état de santé de Krug.

«Torey vient de participer à un premier entraînement complet, alors je ne suis pas certain s’il est prêt, a précisé Cassidy. S’il a encore besoin de temps, Jérémy aura la chance de jouer un autre match.»

De bons modèles

Lauzon, un choix de 2e tour des Bruins en 2015, est le voisin de casier de Patrice Bergeron au complexe d’entraînement de l’équipe.

«La première qualité de Patrice, c’est qu’il est un bon être humain, a-t-il souligné. Il agit de la même façon, peu importe qui tu es. Dès mon premier camp, il m’a fait sentir à la maison avec les Bruins. Il me disait de ne jamais être gêné de lui poser des questions. Il reste toujours calme et il ne s’enfle jamais la tête. C’est un bon modèle pour moi. Même chose pour Zdeno (Chara). Il a 41 ans et il joue encore du très bon hockey. C’est spécial de partager la glace avec lui.»