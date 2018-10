Hedman fait une vilaine chute

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman a été contraint de quitter le match de vendredi soir à Las Vegas après une mauvaise chute dans la bande.

Le dernier lauréat du trophée Norris a perdu l’équilibre lorsqu’il a reçu une mise en échec de Ryan Reaves, et sa tête semble s'être heurtée à la rampe. Le coup paraît légal, mais le joueur étoile ne se retrouvait pas dans une position idéale après avoir effectué une passe.

By the way, Reaves hit was not late. Here's full clip w/ Engblom commentary. Reaves was finishing check; as Engblom notes, Hedman was in an awkward position #VegasBorn #GoBolts pic.twitter.com/8WQqTQ36r2