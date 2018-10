Gallagher et Juulsen ratent l'entraînement

L'attaquant des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher et le défenseur Noah Juulsen brillaient par leur absence à l'entraînement de vendredi en vue du match contre les Bruins de Boston.

Les deux joueurs ont raté la séance afin de subir des traitements. Le petit ailier droit a notamment bloqué un lancer avec une main, jeudi, chez les Sabres de Buffalo.

Lors du même match, Juulsen a encaissé une solide mise en échec de Jack Eichel au Keybank Arena.

No surprise Brendan Gallagher and Noah Juulsen are taking the day off practice. Gallagher blocked a shot with his hand and Juulsen took a big hit from Jack Eichel in last night’s game. Both finished the game, but they’re probably feeling it today.