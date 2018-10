Evan Bouchard brise la glace

La recrue Evan Bouchard a inscrit son premier but dans la LNH pour aider les Oilers d’Edmonton à défaire les Capitals de Washington au compte de 4-1, jeudi soir.

En avantage numérique, le jeune défenseur a touché la cible à l’aide d’un tir de la pointe alors que le Québécois Alex Chiasson voilait la vue du gardien Braden Holtby.

Ryan Nugent-Hopkins a quant à lui fourni un but et une mention d’aide. Connor McDavid a inscrit son sixième but de la saison dans un filet désert en fin de match.

Cam Talbot a repoussé 31 rondelles pour obtenir la victoire. À l'autre bout de la patinoire, Holtby a réalisé 28 arrêts.