Du talent made in Québec

On dit souvent après le repêchage que le rang n’a pas d’importance, que c’est le travail que le joueur mettra par la suite qui dictera véritablement son avenir. Les jeunes hockeyeurs québécois ne pourraient avoir de plus beaux exemples de cette réalité, cette année dans la LNH.

Premièrement, Jean-Sébastien Dea a bûché pas à peu près avant de pouvoir jouer un véritable rôle dans une équipe de la LNH. Jamais repêché, il était parvenu à signer un contrat avec les Penguins de Pittsburgh au terme de sa carrière junior, en 2014. Il a par la suite bourlingué pendant quatre saisons dans les mineures, obtenant des rappels ici et là. Finalement, les Penguins l’ont placé au ballottage en début de saison et les Devils l’ont réclamé. Ces derniers lui ont aussitôt fait une place dans leur alignement et Dea compte trois buts en sept parties depuis le début de la saison.

«Crédit à notre équipe de gestion et de recrutement. Nous voulons avoir une identité et il cadre là-dedans. Il est rapide, il est tenace et il a un bon QI hockey», l’a d’ailleurs récemment complimenté l’entraîneur des Devils John Hynes.

Un autre, Alexandre Fortin, a gagné son pari cette année. Signé comme joueur invité après avoir connu un fort camp avec les Blackhawks en 2016, Fortin a disputé sept matchs avec le grand club cette année, récoltant trois points.

Comtois reste

Par ailleurs, les Ducks ont décidé d’écouler la première année du contrat de Maxime Comtois en l’utilisant dans un 10e match cette saison, mardi.

Dans le cas de Comtois, ce n’est pas nécessairement son rang de repêchage qui fait en sorte que ses succès dans la LNH sont impressionnants. C’est surtout que l’ailier dont les droits appartiennent toujours aux Voltigeurs de Drummondville était considéré comme l’un des meilleurs espoirs de son groupe d’âge en début d’année, en 2017. Toutefois, une saison un peu décevante sur le plan offensif l’avait grandement fait chuter dans les différentes listes et, en fin de compte, il avait été choisi en deuxième ronde par les Canards. Pas de doute que le jeune homme a rebondi, et de brillante façon. L’an dernier, il a été excellent avec les Tigres et avec Équipe Canada Junior, et il s’est présenté cette année avec un seul objectif, celui de jouer dans la LNH.

Mission accomplie.