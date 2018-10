Challenger de Saguenay: Katherine Sebov renverse la première tête de série

Les Canadiennes Katherine Sebov et Bianca Andreescu ont franchi, vendredi, une étape supplémentaire au Challenger de Saguenay, obtenant des places pour les demi-finales.

Sebov a causé la surprise en renversant la première tête de série, l’Ukrainienne Kateryna Kozlova, et ce en moins d’une heure de jeu. La Canadienne est pourtant 273e au monde tandis que son adversaire du jour pointe au 106e rang.

Malgré tout, la Torontoise de 19 ans n’a fait qu’une bouchée de Kozlova, qu’elle a battue en deux manches identiques de 6-1. Elle a brisé le service de son opposante à six occasions, ne perdant le sien qu’une seule fois. Dans son prochain duel, Sebov se frottera à l’Ukrainienne Dasha Lopatetskaya. Cette dernière est issue des qualifications et a vaincu la Française Jessika Ponchet en deux manches de 7-5 et 6-4.

Andreescu a pour sa part vaincu la Néerlandaise Richel Hogenkamp en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-1. La native de Mississauga a réussi quatre as et n’a commis aucune double faute. Elle a placé 66% de ses premières balles de service en jeu et a remporté 72% des points joués dans cette situation. L’athlète de 18 ans a été brisé deux fois lors de la manche initiale et n’a jamais perdu son service par la suite. Andreescu se mesurera à une autre Néerlandaise en demi-finale. Il s’agit de Quirine Lemoine, qui a vaincu la Suissesse Conny Perrin en deux sets de 6-4 et 7-5.