Cette semaine dans l’univers de la WWE : Ronda Rousey, prête pour terminer une semaine très émotive

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE:

Beaucoup d’émotions et de réactions cette semaine à la WWE. Premièrement, l’annonce de Roman Reigns a eu l’effet d’une bombe dans le monde de la lutte professionnelle. Ce dernier nous a appris qu’il était aux prises avec la leucémie pour une deuxième fois fut l’un des moments les plus émouvants que j’ai vu à la WWE. C’est infiniment triste, lui qui n’a seulement que 33 ans et qui est au sommet de son art. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ce qui sera le plus gros combat de sa vie. Pour ceux et celles qui veulent plus de détails, je vous invite à consulter ceci.

Je serai présent à Long Island ce dimanche pour assister à Evolution. Ayant écrit un livre sur l’histoire de la lutte féminine, étant copropriétaire d’une promotion de lutte féminine, Femmes Fatales, et collaborant et assistant à SHIMMER qui est la plus grande organisation de lutte féminine en Amérique du Nord, je trouvais que je devais être présent à ce premier événement spécial tout féminin pour la WWE.

J’aime bien comment on a monté l’histoire entre Ronda Rousey et Nikki Bella. On y est allé personnel en mentionnant John Cena et la mère de Rousey. Ça a donné d’excellents segments à Raw ces dernières semaines. J’ai malheureusement l’impression que les segments seront meilleurs que le match. Du côté de SmackDown Live, j’ai beaucoup aimé la rivalité physique que Flair et Lynch se sont livrées depuis quelques temps. Et contrairement au match précédent, le combat a le potentiel d’être le match de la soirée.

On a mis beaucoup d’emphase sur la bataille royale et pourtant, à part un clin d’œil au passé, je ne comprends vraiment pas pourquoi. À moins qu’on nous réserve une surprise ce dimanche. Je suis content de voir Banks et Bayley dans un match qui n’est pas cette bataille royale, mais en même temps, je trouve ça dommage car Evolution aurait été la scène idéale, après Summer Slam à Brooklyn, pour un affrontement entre les deux. La rivalité va se terminer entre Sane et Baszler à NXT et ça devrait donner un excellent match. Tout comme la finale de la Classique Mae Young entre Toni Storm et Io Shirai. Storm contre Satomura a été selon moi le meilleur match du tournoi, tout juste devant Mercedes Martinez contre Satomura. Ceci dit, Ripley et Shirai dans l’autre demi-finale a aussi été un très bon combat. Si vous vous demandez pourquoi c’est Alicia Fox qui a participé à l’attaque contre Lita et Trish, c’est parce qu’on prévoyait un plan B au cas où Bliss ne serait pas en mesure de lutter, elle qui aurait subi une commotion récemment.

Tout de même, je suis un peu déçu qu’on n’ait pas été plus créatif, comme faire un match entre des lutteuses de NXT et de la WWE. Personnellement, j’aurais pris trois matchs de plus et une bataille royale de moins, mais je comprends aussi que le but est d’avoir le plus de femmes possible sur la carte. On avait annoncé que tous les titres seraient en jeu, mais en date d’aujourd’hui, on n’a rien annoncé au sujet de titre féminin du Royaume-Uni détenu par Rhea Ripley. On avait aussi annoncé 50 lutteuses au tout début de l’annonce de l’événement et avec sept matchs annoncés, nous sommes à 39.

Avec l'annonce de Roman Reigns, ajoutée aux blessures de Kevin Owens et Sami Zayn, Raw n'a pas perdu de temps à remanier son échiquier. D'une part, Dean Ambrose a finalement tourné sur Seth Rollins après avoir remporté les titres par équipe. Je suis d'ailleurs mi-figue, mi-raisin là-dessus. Je trouvais que finir sur le Shield qui remporte les titres, en cette soirée si émotive, terminait bien l'émission. On aurait pu attendre à lundi prochain pour procéder au changement d'attitude d'Ambrose. Est-ce que la réaction aurait vraiment été moins forte? J’en doute. D'autre part, question d'équilibrer le tout, Elias est maintenant du côté des babyfaces, ayant tourné contre Baron Corbin, au grand plaisir des amateurs.

La WWE a finalement décidé de produire son spectacle Crown Jewel en Arabie Saoudite, malgré toute la controverse entourant le meurtre du journaliste Jamal Khashoogi en Turquie, un meurtre qui semble avoir été commandé par le gouvernement de l'Arabie Saoudite. Une décision qui fait jaser, mais ce n'est pas la première fois, et certainement pas la dernière, que cela arrive à Vince McMahon et son équipe. Je crois que la meilleure décision aurait été de produire l'événement ailleurs cette fois-ci, le temps que les choses se calment.

Matchs de la semaine

Mustafa Ali c. Hideo Itami Meiko Satomura c. Toni Storm Seth Rollins et Dean Ambrose c. Drew McIntyre et Dolph Ziggler

Vidéos de la semaine

Lita et Trish ont eu maille à partir avec leurs adversaires:

Vous pouvez maintenant applaudir Elias en toute liberté:

Résultats rapides

Providence, Rhode Island

Finn Balor a battu Bobby Lashley, acc. par Lio Rush

Ruby Riott, acc. par Sarah Logan et Liv Morgan a défait Sasha Banks, acc. par Bayley et Natalya

Elias a vaincu Apollo Crews

Ember Moon a battu Tamina, Nia Jax et Dana Brooke dans un match quadruple menace

Dean Ambrose et Seth Rollins ont défait les champions par équipe Drew McIntyre et Dolph Ziggler pour remporter les titres

Vidéos de la semaine

On se prépare pour la bataille royale à Evolution:

Ça continue de brasser entre Flair et Lynch!

Résultats rapides

Newark, New Jersey

Big Show, acc. par La Barre a battu Kofi Kingston, acc. par Big E et Xavier Woods

Les Usos ont défait AJ Styles et Daniel Bryan

Rusev, acc. par Lana a vaincu Aiden English

Rey Mysterio a battu Le Miz

Le match entre Naomi et Asuka contre Mandy Rose et Sonya Deville n'a jamais eu lieu suite aux interventions de Peyton Royce, Billie Ray, Carmella, Lana et Zelina Vega

Randy Orton a vaincu Jeff Hardy

Résultats rapides

Newark, New Jersey

Bayley et Finn Balor ont battu Bobby Roode et Natalya

Asuka et Le Miz ont défait Naomi et Jimmy Uso

Vidéo de la semaine

Les débuts officiels de Mike et Maria Kanellis:

Résultats rapides

Newark, New Jersey

Mike Kanellis, acc. par Maria Kanellis a battu Lince Dorado

Mustafa Ali a défait Hideo Itami

Vidéo de la semaine

Johnny Gargano est officiellement passé du côté obscur de la force:

Résultats rapides

Winter Park, Floride

EC3 a battu Adam Cole

Mia Yim a défait Aliyah

Kassius Ohno a vaincu Justin Xavier

Vidéo de la semaine

Le meilleur match du tournoi!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Toni Storm a battu Meiko Satomura

Io Shirai a défait Rhea Ripley

Vidéo de la semaine

David contre Goliath:

Résultats rapides

Cambridge, Royaume-Uni

Ligero a battu Mike Hitchman

Dakota Kai a défait Killer Kelly

Ashton Smith a vaincu Tucker

Tyler Bate a défait Wolfgang

Événement spécial, dimanche le 28 octobre, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Evolution:

La championne féminine de Raw Ronda Rousey c. Nikki Bella, acc. par Brie Bella

La championne féminine de SmackDown Live Becky Lynch c. Charlotte Flair

La championne féminine de NXT Kairi Sane c. Shayna Baszler

Finale de la Classique Mae Young:

Toni Storm c. Io Shirai

Lita et Trish Stratus c. Alexa Bliss et Mickie James

Sasha Banks, Bayley et Natalya c. Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan

Bataille Royale, pour une chance au titre de son émission, annoncées jusqu’à présent:

Tamina, Billie Kay, Peyton Royce, Ember Moon, Alicia Fox, Nia Jax, Dana Brooke, Asuka, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella, Lana, Naomi, Torrie Wilson, Michelle McCool, Alundra Blayze, Ivory, Kelly Kelly, Maria Kanellis, Molly Holly et Zelina Vega

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

