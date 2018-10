Benoît-Olivier Groulx donne la victoire aux Mooseheads

À Sydney, en Nouvelle-Écosse, Benoît-Olivier Groulx a marqué deux fois en troisième période pour aider les Mooseheads de Halifax à battre les Screaming Eagles du Cap-Breton par le pointage de 4-3.

Le choix de deuxième tour des Ducks d’Anaheim -54e au total- lors du dernier repêchage a ainsi récolté ses cinquième et sixième filets de la présente saison.

Sur les deux réussites de Groulx, Samuel Asselin a obtenu des mentions d’aide. Le jeune homme de 20 ans avait également touché le fond du filet en deuxième période, en désavantage numérique, tandis que Cole Stewart a fait mouche au premier vingt.

Chez les favoris de la foule, Egor Sokolov, Declan Smith et Leon Gawanke ont déjoué Alexis Gravel. Ce dernier a réussi 26 arrêts dans la victoire alors que Kevin Mandolese a fait face à 25 tirs.

Les Wildcats gagnent en fusillade

À Bathurst, le gardien Charles-Antoine Lavallée a stoppé les trois patineurs qui lui ont fait face lors des tirs de barrage, permettant ainsi aux Wildcats de Moncton de l’emporter 4-3 face au Titan.

Jeremy McKenna est par ailleurs celui qui a marqué le but faisant la différence en fusillade. Il a également obtenu un but et une mention d’aide en temps réglementaire. Alexander Khovanov et Jakob Pelletier ont aussi touché la cible pour les Wildcats.

Le défenseur Noah Dobson, avec son quatrième but de la saison, William Champagne et Liam Murphy ont assuré la répliqué du Titan.

Devant le filet des locaux, Mark Grametbauer a été fort occupé, ayant repoussé 35 des 38 lancers dirigés vers lui. Lavallée a pour sa part réalisé 29 arrêts.

54 arrêts n’ont pas suffi pour Alex D’Orio

À Charlottetown, les Islanders ont bombardé le filet adverse de 58 lancers pour finalement venir à bout des Sea Dogs de Saint John et de leur gardien Alex D’Orio par le pointage de 4-3.

Malgré la défaite, D’Orio a donc terminé la soirée avec 54 arrêts. Un but de Keith Getson, à mi-chemin en troisième période, a fait la différence. Nikita Alexandrov, Kevin Gursoy et Daniel Hardie ont marqué les autres buts des Islanders.

Les Sea Dogs ont inscrit deux filets en supériorité numérique par le biais de Maxim Cajkovic et de Yohan Plamondon. James White a été l’autre buteur.

Le gardien Dakota Lund-Cornish a repoussé 20 des 23 rondelles dirigées vers lui pour obtenir la victoire.