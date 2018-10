Un premier test réussi pour Jérémy Lauzon

Publié hier à 23h32

Mis à jourhier à 23h35

Jérémy Lauzon est une personne calme dans la vie de tous les jours. C’est du moins ce qu’il projette. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait connu une première rencontre dans la LNH à la hauteur des attentes.

Il n’a fait aucune erreur sur la glace et ne semblait jamais paniquer lorsqu’il était en possession de la rondelle. Rien de spectaculaire évidemment, mais du jeu très efficace.

«Je dois avouer que j’étais nerveux à ma première présence, m’a souligné le défenseur des Bruins d’un ton posé. Mais j’ai fait une bonne première passe et cela a aidé mon jeu par la suite. J’ai eu un bon camp d’entraînement et un bon début de saison dans la Ligue américaine. Je voulais être calme sur la glace cette saison et prendre les bonnes décisions. Ma confiance s’est transportée dans la Ligue nationale. Dans l’ensemble j’ai joué un bon match.»

Atteindre ses objectifs

Le talent de Lauzon ne fait aucun doute. Avant de l’envoyer à Providence, l’entraîneur-chef des Bruins lui a demandé de prendre de meilleures décisions lorsqu’il transporte la rondelle. C’est ce qu’il a fait. Et Bruce Cassidy lui a même donné du temps en désavantage numérique, près de deux minutes au total, ce qui a rendu très heureux le défenseur de Val-d’Or. «La première chose qui ressort de mon jeu, c’est que je suis un défenseur qui est difficile à affronter. Dans la Ligue américaine, je joue en désavantage numérique et j’étais vraiment content lorsqu’on m’a dit que j’allais évoluer au sein de la deuxième unité. Ça s’est vraiment bien passé.»

Profiter de sa chance

Les prochains adversaires des Canadiens n’arrêtent pas de gagner, mais on parle d’une équipe qui a plusieurs joueurs blessés dans sa formation. C’est d’ailleurs pourquoi Jérémy Lauzon a été rappelé. Jaroslav Halak, qui a obtenu le 44e jeu blanc de sa carrière, a bien apprécié le travail du choix de deuxième tour des Bruins en 2015. «On est dans une situation où on a l’impression que chaque match, on perd un défenseur au combat. Il a bien joué ce soir. Mais il faut garder la tête froide parce que chaque rencontre est différente et le défi sera plus grand samedi face aux Canadiens.»

Évidemment, Jérémy Lauzon pourrait être cédé rapidement dans la Ligue américaine dès qu’un joueur blessé est en mesure de revenir au jeu. On lui souhaite toutefois d’être à son poste samedi face aux Canadiens. S’il n’y est pas, ce ne sera évidemment que partie remise.