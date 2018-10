Remparts-Océanic: une rivalité toujours captivante

La fin de semaine des rivalités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est toujours le théâtre de captivants épisodes entre les équipes impliquées dans leurs batailles respectives et celle opposant les Remparts de Québec à l’Océanic de Rimouski devrait en être un autre parfait exemple à compter de vendredi soir.

Les deux rivaux longeant le fleuve Saint-Laurent s’affronteront pour la deuxième fois de la saison alors que l’Océanic avait joué les trouble-fêtes lors du match inaugural au Centre Vidéotron marquant le retour de Patrick Roy derrière le banc des Remparts.

Si l’ancien grand patron des Remparts, Philippe Boucher et son homologue rimouskois Serge Beausoleil aimaient se tirer la pipe de part et d’autre à l’occasion en dépit du respect qui existait entre les deux hommes, la relation entre Roy et Beausoleil semble à un autre niveau.

«Serge a dirigé notre club dans le midget AAA et il a coaché Fred [mon fils]. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Serge et j’ai toujours pensé que c’était un bon entraîneur. Pour moi, c’est toujours le fun d’affronter Rimouski, ça donne toujours des matchs intéressants et les amateurs sont excités», a rappelé l’entraîneur-chef des Diables rouges à la veille du début de la série aller-retour entre les deux équipes au Colisée Financière Sun Life – le deuxième match aura lieu dimanche après-midi au Centre Vidéotron.

Du même avis

Beausoleil abondait dans le même sens tout en y ajoutant une précision sur l’essence même des rivalités.

«Il y avait un très grand respect entre Philippe et moi aussi. Ce qu’il y a de commun là, c’est que Patrick Roy veut gagner à tout prix et moi aussi. Nonobstant ça, on a une bonne relation, mais ce sont les joueurs qui en sont les principaux artisans [de la rivalité], ce sont eux qui sont à l’avant-scène et il faut que ce soit eux qui continuent de l’être. Et je pense qu’avec les joueurs actuels, on n’a pas à pousser sur beaucoup de boutons!» a partagé le pilote de l’Océanic au bout du fil.

Pendant que les Remparts s’inclinaient 6-5 en tirs de barrage contre Baie-Comeau, mercredi, à l’issue d’un match chaudement disputé, l’Océanic mettait fin à une série de trois revers en disposant de l’Armada par 5-2.

«Ce n’était pas tout noir dans les Maritimes. [...] Mercredi, on a donné sept chances de marquer en jouant du hockey offensif. Ça nous a plu et c’est ça qu’on veut mettre sur la table», a dit Beausoleil.

Meilleurs que leur fiche

Auteurs d’une fiche de 6-6-2, les Remparts n’ont pas souvent connu des moments de relâchement depuis le début de la saison, ce qui enchante Roy.

«Je trouve qu’on mérite mieux que ça. Comme hier [mercredi], ça aurait dû être une victoire et à Boisbriand aussi [samedi passé]. Je sais que ça fait des si, mais je trouve qu’on joue du bon hockey.»

Un jeu de puissance dévastateur chez l’Océanic

Même si l’Océanic ne connaît pas le départ espéré en présentant un dossier de 8-6-1 depuis le début de la campagne, son jeu en avantage numérique (39,3 % d’efficacité) fait des dommages, et Patrick Roy a bien averti ses protégés de rester loin du radar des officiels.

Rimouski a inscrit 22 buts en 56 occasions avec l’avantage d’un homme, un sommet dans la LHJMQ. À l’inverse, les Remparts arrivent au 14e rang pour l’efficacité en désavantage numérique à 75,5 %.

«Le mot d’ordre sera de faire du bon travail contre l’avantage numérique. Il ne faudra pas être dans la boîte [de pénalité]. Si on est à quatre contre cinq, il faudra trouver une façon de neutraliser son avantage numérique, chose qui ne sera pas facile à faire», a mentionné l’ancien dirigeant de l’Avalanche du Colorado.

En date de jeudi, l’Océanic comptait dans ses rangs les deux meilleurs pointeurs du circuit Courteau en Dmitry Zavgorodniy (26 points) et Alexis Lafrenière (25 points). Serge Beausoleil a vanté l’ensemble de son unité.

«Les gars font bien ça, la rondelle circule bien et il y a des moments dans les matchs où on est meilleurs que d’autres. [...] Sur le long terme, les chiffres sont peut-être gonflés, mais on ne pourrait être plus heureux si on maintient la cadence. En début de saison, les désavantages numériques sont moins appliqués et ça peut laisser place à plus de créativité », a analysé l’entraîneur rimouskois, soulignant l’apport d’Olivier Garneau, de Jimmy Huntington et du général en défensive, Charle-Édouard D’Astous.