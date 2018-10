Les choix de premier tour ont fait la différence, hier soir, dans la victoire de 4-2 des Maple Leafs contre les Jets.

On aurait attendu au tournant les deux premiers choix du repêchage de 2016, c’est-à-dire Auston Matthews (Maple Leafs) et Patrik Laine (Jets), or ce sont plutôt Kasperi Kapanen (premier tour en 2014), Tyler Ennis (2008), Nazem Kadri (2009) et John Tavares (2009) qui se sont inscrits à la marque chez les Torontois.

Du côté des Jets, Nikolaj Ehlers (premier tour en 2014) et Mark Scheifele (2011) ont touché la cible.

Le but de Kapanen était son neuvième point en dix matchs cette saison : il a également son total de l’an dernier... cumulé en 38 matchs. Grosse progression pour le fils de Sami.

C’est seulement la troisième fois dans toute l’histoire des Maple Leafs que l’équipe parvient à remporter ses cinq premiers matchs à l’étranger d’une saison.

Barkov sonne la charge

Le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, a amassé deux mentions d’aide cruciales pour aider son équipe à revenir de l’arrière et l’emporter 3-2 en prolongation contre les Islanders.

Mike Hoffman, qui a inscrit le but vainqueur, a touché la cible dans un troisième match de suite.

C’est la 17e fois que les Panthers, dans toute l’histoire de la concession, comblent un déficit de plus d’un but en troisième période pour obtenir la victoire.

Tampa et Vancouver, de justesse

Le Lightning et les Canucks ont tous deux obtenu de courtes victoires à l’étranger, hier soir. Près du tiers (30,8%) des matchs disputés dans la LNH, cette saison, ont été remportés par une marge d’un seul but.

Nikita Kucherov a été le seul buteur du match dans un gain de 1-0 de Tampa Bay contre le Colorado. Son coéquipier Andrei Vasilevskiy a repoussé 22 tirs pour obtenir le jeu blanc.

Du côté de l’Avalanche, les séquences de matchs consécutifs avec au moins un point de Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen se sont arrêtées à neuf.

Du côté des Canucks, Bo Horvat a marqué deux fois et Markus Granlund a inscrit le seul but de la fusillade dans la victoire contre les Golden Knights. Dans la défaite, l’ancien des Canadiens Max Pacioretty a inscrit son deuxième filet de la campagne.

À suivre aujourd’hui :

Après avoir connu un match de deux points contre Sidney Crosby et les Penguins, le capitaine des Oilers, Connor McDavid, se mesurera à une autre grande vedette de la LNH en Alex Ovechkin, ce soir.

Le match entre les Capitals et les Oilers débutera dès 21h.

Deux des meilleurs pointeurs de la LNH cette saison, Patrice Bergeron (16 points) et David Pastrnak (15 points) seront en action, ce soir, alors que les Bruins recevront les Flyers au TD Garden. Le match sera présenté à TVA Sports dès 19h!

Évidemment, les Canadiens tenteront pour leur part d’obtenir une sixième victoire en neuf matchs alors qu’ils affronteront les Sabres à Buffalo.