Les Maple Leafs se sont levés

Peu convaincants au cours de leurs deux sorties précédentes, les Maple Leafs de Toronto ont repris de la vie durant leur match de mercredi contre les Jets de Winnipeg, et leur victoire de 4-2 pourrait leur permettre de connaître une bonne séquence.

La troupe de l’entraîneur-chef Mike Babcock avait été blanchie 3-0 par les Penguins de Pittsburgh, le 18 octobre, et vaincue 4-1 par les Blues de St. Louis deux jours plus tard, chaque fois à domicile. Or, il semble que l’air du Manitoba ait revigoré certains porte-couleurs de l’équipe, puisque celle-ci a été solide face aux Jets, particulièrement au cours des 40 premières minutes.

La contribution de Nazem Kadri et de John Tavares, qui ont tous deux touché la cible, ainsi que le travail de Frederik Andersen, auteur de 38 arrêts, a permis aux Leafs de respirer un peu, eux qui ont gagné cinq fois en autant d’occasions à l’étranger cette saison.

«Nazem est un marqueur important pour nous et on a besoin de lui pour se sentir à l’aise, a commenté Babcock au quotidien "Toronto Sun", à propos de Kadri, auteur d’un premier filet en 2018-2019. Il doit produire et il le sait. C’est bien de le voir persévérer et de continuer à travailler. Maintenant, la rondelle va commencer à entrer dans le filet.»

«J’ai seulement essayé de rester positif. Je suis dans cette ligue depuis suffisamment longtemps pour comprendre l’importance de ne pas être frustré, mais c’est toujours bon de trouver le fond du filet et de contribuer. Espérons que ça arrivera souvent», a ajouté Kadri.

Tavares aussi

Pour sa part, Tavares a réduit à néant les espoirs de remontée des Jets au troisième tiers pour faire 4-2 après deux filets consécutifs de l’ennemi, montrant une fois de plus sa capacité à faire la différence. Pour lui, tout demeure une question de concentration.

«On ne doit pas se laisser déconcentrer par quelque chose affectant notre façon de jouer, surtout qu’on a bien fait 95 % du temps. Il faut simplement garder le plan de match et faire confiance à notre jeu. Oui, c’était bien d’inscrire un gros but», a-t-il dit.

«Ce fut un but immense pour nous par Johnny, mais on doit gagner les mises au jeu, s’arrêter au bon endroit et rester attentif pour continuer d’attaquer et non de se défendre, a a précisé Babcock. Ce sont des choses à apprendre et quand votre formation comprend plusieurs jeunes, ça prend un peu de temps à les assimiler.»