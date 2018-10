Le 9 en l’honneur du Rocket

Maurice Richard a beau avoir disputé son dernier match en 1960 et s’être éteint il y a plus de 18 ans, ses exploits continuent d’inspirer les jeunes joueurs de la génération actuelle.

C’est le cas de Jack Eichel, qui retrouve son bon vieux numéro 9 en l’honneur du Rocket.

L’attaquant vedette des Sabres, qui aura 22 ans dimanche, a grandi dans la région de Boston à titre de supporteur invétéré des Bruins. Ses allégeances ont été ébranlées quand son parrain lui a transmis son admiration sans bornes pour Maurice Richard.

Si bien que Eichel a décidé de porter le 9, numéro qu’il a conservé jusqu’à son arrivée à Buffalo. C’est à Evander Kane qu’il appartenait jusqu’à son départ à San Jose, la saison dernière.

«Mon parrain n’arrêtait jamais de me parler du Canadien. J’avais un chandail du Rocket et il me parlait souvent du fait que Richard était un patineur super rapide, avec un bon lancer. C’était l’attaquant idéal, très excitant. Je portais ce numéro avant et c’est cool de le porter de nouveau», a souri Eichel, amusé de raconter l’anecdote jeudi avant-midi.

Se disant féru de l’histoire du hockey et des piliers qui ont pavé la voie, Eichel n’a pas hésité une seconde à délaisser le numéro 15, qui a coiffé son chandail à ses trois premières saisons avec les Sabres.

«C’est peut-être juste un numéro, mais en même temps, c’est une partie de toi et ça te représente. J’aimais bien le 15, mais il n’y a rien comme le 9 pour moi. J’ai toujours apprécié l’histoire du hockey et j’ai vu plusieurs vidéos et images du Rocket. Il demeure l’un des plus grands de notre sport», a-t-il encensé.

Nouveau capitaine

Le changement de numéro s’est aussi accompagné d’une lettre importante, puisque le «C» est maintenant brodé sur le chandail de Eichel, nouveau capitaine des Sabres.

«Il y a plusieurs bons leaders ici et nous sommes sur la même longueur d’onde sur la manière de faire les choses. Jusqu’ici, tout se passe bien.»

«J’ai déjà porté le "C" dans le passé, mais chez les professionnels, ça vient avec beaucoup plus de responsabilités. C’est une belle opportunité et j’en suis reconnaissant. C’est un honneur qu’on m’a accordé et je veux gagner le respect de tout le monde dans ce vestiaire. C’est important pour moi», a-t-il dit.