Joel Armia a surpris le gardien des Sabres de Buffalo Carter Hutton pour redonner les devants 2-1 aux Canadiens de Montréal, jeudi soir.

Le Finlandais a fait le tour du filet et a glissé la rondelle du revers derrière Hutton. Jesperi Kotkaniemi et Xavier Ouellet se sont faits complices. Jason Pominville a toutefois créé l'égalité quelques instants plus tard.

Il s’agit d’un deuxième but et d'un quatrième point avec le Tricolore pour Armia. À voir dans la vidéo ci-dessus.