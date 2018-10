«Ce sera très étrange» - Duchene

«J’ai aimé jouer devant ces partisans et porter les couleurs de l'Avalanche. C’était un rêve devenu réalité de jouer pour mon équipe favorite. Ce sera amusant d’y retourner. Il y aura de la nervosité, mais quand je sauterai sur la glace et que je jouerai au hockey, ça devrait devenir plus facile.»