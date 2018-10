Vaines remontées des Remparts

Les Remparts ont comblé des déficits de deux buts à deux reprises contre le Drakkar de Baie-Comeau, mais ils ont tout de même dû s’avouer vaincus au compte de 6-5 en tirs de barrage, mercredi soir au Centre Vidéotron.

«Ç’a été tout un match et les partisans qui sont venus ce soir en ont eu pour leur argent, a mentionné Patrick Roy après la rencontre. Ç’a été un match excitant du début jusqu’à la fin. On a eu nos chances de gagner le match, mais ce que j’aime le plus, c’est qu’on a trouvé un moyen de combler des déficits de 2-0 et 4-2. Je dois donner crédit aux joueurs qui n’ont jamais baissé les bras.»

Le Drakkar avait pris les devants 2-0 en première grâce à deux buts d’Ivan Chekhovich, mais les Remparts sont parvenus à revenir de l’arrière avant de voir leurs rivaux marquer deux fois en 25 secondes, en toute fin de période, pour quitter avec une avance de 4-2.

La deuxième période a ensuite été l’affaire des hommes de Patrick Roy qui ont profité des largesses du Drakkar à plusieurs niveaux. Benjamin Gagné, en avantage numérique, Thomas Caron puis Sam Dunn, lui aussi avec l’avantage d’un homme, ont permis aux Diables rouges de prendre les devants pour la première fois du match.

Québec semblait se diriger vers une septième victoire cette saison, mais Gabriel Fortier s’est emparé d’un retour de lancer devant le filet d’Anthony Morrone pour créer l’égalité alors que les Nord-Côtiers avaient retiré le gardien Justin Blanchette au profit d’un sixième attaquant.

Morrone solide

Le Drakkar a par la suite dominé la séance de prolongation avec 12 tirs sans réplique, mais Morrone a été étincelant, frustrant à plusieurs reprises les attaquants du Drakkar et forçant la tenue d’une séance de tirs de barrage lors de laquelle Nathan Légaré a été le seul à marquer.

«Après la première période, je voulais me remettre dans le match. Ç’a mieux été par la suite et je pense que j’ai fait des bons arrêts. Je suis retombé dans ma bulle», a mentionné Morrone, qui a bloqué 35 tirs mercredi soir.

L’entraîneur Martin Bernard retirait peu, sinon aucun positif du match de mercredi, malgré la victoire. Donnant crédit aux Remparts, il n’a pas manqué de faire connaître son état d’âme devant un effort nettement insuffisant, à ses yeux, de ses jeunes troupiers. «Je ne sais pas où on était, on les cherchait et on se demandait s’ils n’étaient pas au Colisée Pepsi de l’autre bord. Par chance que Chekhovich était là ce soir. Lui, il ne s’était pas trompé de vestiaire, il était bien au Centre Vidéotron», a pesté l’entraîneur.

Le Russe a terminé la rencontre avec une récolte de trois buts, tous inscrits en première, et deux mentions d’aides.

En bref

Olivier Mathieu, Dereck Baribeau, Louis-Filip Côté, Braden Virtue (blessés), Mikäel Robidoux (suspendu) et Félix Tremblay (laissé de côté) n’étaient pas en uniforme pour les Diables rouges qui ont de nouveau utilisé onze attaquants et sept défenseurs mercredi soir.

Du côté du Drakkar, D’Artagnan Joly, Dylan L’Italien et Brendan St-Louis ont été laissés de côté.

Les deux équipes, comme toutes celles de la LHJMQ d’ailleurs, se préparent maintenant pour le traditionnel week-end des rivalités. Baie-Comeau sera à Chicoutimi vendredi et recevra ensuite la visite des Saguenéens samedi tandis que les Remparts affronteront coup sur coup l’Océanic de Rimouski, vendredi à l’étranger et dimanche à domicile.

Le pied au plancher pour Nathan Légaré

L’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Nathan Légaré n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver la motivation nécessaire à l’approche de la saison actuelle et, jusqu’à présent, ça paraît sur la feuille de pointage.

Avant la rencontre de mercredi, le choix de première ronde du Drakkar en 2017 cumulait 16 points en 13 rencontres. Pour Légaré, il s’agit d’une saison importante puisqu’il sera admissible au prochain repêchage de la LNH, à Vancouver, en juin prochain.

Voilà l’une de ses motivations.

La seconde : le fait qu’il ait été retranché de l’équipe nationale canadienne des moins de 18 ans en vue de la Coupe Hlinka-Gretzky en août dernier. «J’ai connu un bon été et quand j’ai été retranché des moins de 18 ans, j’ai voulu montrer que j’aurais dû faire l’équipe. Ç’a été une motivation pour le reste de mon été», a-t-il admis mercredi soir, quelques heures avant d’affronter les Remparts au Centre Vidéotron.

La saison de Légaré a vraiment débuté sur les chapeaux de roues. Il a récolté 15 de ses 16 points lors des huit premiers matchs de la saison, en jouant majoritairement en compagnie du capitaine et espoir du Lightning de Tampa Bay, Gabriel Gagné, ainsi que celui des Sharks de San Jose, le Russe Ivan Chekhovich.

«J’ai toujours dit que l’année de 17 ans, c’est toujours l’année des surprises, a mentionné l’entraîneur du Drakkar, Martin Bernard. On ne sait jamais comment les jeunes vont réagir. Nathan réagit bien, il gère bien sa saison. On voyait déjà sa courbe de progression en fin de saison et en séries l’an dernier et on avait hâte de voir ce qu’il ferait cette année. Son éthique de travail et l’enthousiasme qu’il amène à tous les jours font la différence.»

Ami de Lafrenière

Avant de se joindre au Drakkar l’an dernier, Légaré avait été le compagnon de trio d’Alexis Lafrenière pendant trois saisons, dont la dernière au niveau midget AAA avec les Vikings de Saint-Eustache.

Les deux joueurs ont d’ailleurs été invités à la Série Canada-Russie, les 13 et 15 novembre prochains à Sherbrooke et Drummondville. «On a une chimie incroyable. L’été, on est toujours ensemble et c’est moi qui l’apporte au gym. On se côtoie à tous les jours et nous sommes de meilleurs amis en dehors de l’aréna. Avec Félix Lafrance, on faisait un bon trio midget AAA. À la Série Canada-Russie, ce sera plaisant de rejouer dans la même équipe que lui».