Un ancien joueur du Canadien pète les plombs!

L’ancien joueur de l'organisation du Canadien Max Friberg a perdu son sang froid dans un affrontement entre les Indians de Frölunda et le HC Linköping dans la ligue de hockey suédoise, mardi.

Alors qu’il tentait de bloquer un tir de la pointe, Friberg a plutôt fait dévier la rondelle dans son propre filet ce qui a donné la victoire à Linköping par la marque de 4-3 en prolongation.

Frustré, le joueur de 25 ans a lancé violemment son bâton dans les gradins.

