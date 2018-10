Top 5 des légendes des Sabres

En remportant la dernière loterie de la Ligue nationale de hockey (LNH) en avril dernier, les Sabres de Buffalo ont été assurés d’obtenir les services de l’un des plus beaux espoirs de sa génération, Rasmus Dahlin.

Le défenseur suédois a depuis donné ses premiers coups de patin dans le circuit Bettman et l’ensemble des partisans de l’organisation des Sabres espère le voir devenir l’une des légendes qui ont façonné l’histoire de celle-ci. En voici cinq d’entre elles.

Dominik Hasek

Le gardien au style énigmatique est la dernière grande vedette des Sabres à avoir marqué l’imaginaire de cette formation.

Hasek a passé neuf saisons (1991-2001) à Buffalo, remportant 234 matchs en 491 sorties. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,22 et un taux d’efficacité de ,926.

Pendant son séjour avec les Sabres, il a remporté six trophées Vézina (meilleur gardien de but) et de deux trophées Hart (joueur le plus utile à son équipe).

Dans les années 1990, personne ne pouvait mentionner les Sabres sans parler de Hasek, qui était définitivement le visage de la concession.

Gilbert Perreault

Comme Dahlin, Perreault a été un premier choix au total dans la LNH, à l’exception qu’il a été le tout premier choix de l’histoire des Sabres en 1970.

Le natif de Victoriaville a ensuite remporté le trophée Calder (meilleure recrue) et a été le représentant par excellence de l’organisation pendant l’ensemble de sa carrière, soit 16 saisons.

Il a été une réelle menace offensive, amassant 1326 points, dont 512 buts, en 1191 parties.

Perreault détient toujours les records de la franchise pour le nombre de points, de buts, de mentions d’aide et de parties jouées.

Pat LaFontaine

Dans son cas, LaFontaine était déjà une vedette de la LNH avant de se joindre aux Sabres, mais c’est avec eux qu’il est devenu une légende du hockey américain.

En effet, c’est à Buffalo qu’il a inscrit 53 filets, 95 mentions d’aide pour 148 points en 1992-1993, devenant ainsi le joueur originaire des États-Unis à amasser le plus de points en une seule saison.

Une marque qui tient toujours aujourd’hui.

Phil Housley

Phil Housley est le défenseur ayant obtenu le plus de points dans l’uniforme des Sabres. Il a été le choix de premier tour (sixième au total) de l’équipe au repêchage de 1982. Il a passé les huit premières saisons de sa grande carrière dans l’État de New York, inscrivant 178 buts et 380 passes décisives pour 558 points en 608 matchs. Housley a ensuite évolué 12 autres saisons dans la LNH, faisant sa marque avec sept autres formations.

Alexander Mogilny

L’arrivée d’Alexander Mogilny en 1989 a complètement changé le visage moribond des Sabres au tournant de la dernière décennie du 20e siècle. Il a été le premier joueur à s’enfuir de l’URSS communiste à évoluer avec Buffalo.

La formation l’avait repêché au 89e rang de l’encan 1988, alors qu’il venait de remporter son troisième championnat d’URSS, ainsi que la médaille d’or aux Jeux olympiques de Calgary. En six saisons avec les Sabres, il a amassé 444 points, dont 211 buts, en 381 rencontres.

Il a surtout fait sa marque en 1992-1993, alors qu’il a touché le fond du filet 76 fois en 77 parties. Personne n’a réussi à inscrire autant de buts en une campagne depuis.

Mention spéciale :

René Robert et Richard Martin :

Formant la «French Connection» avec Perreault dans les années 1970, Robert et Martin ont vu leurs numéros être retirés par les Sabres. Ils ont respectivement récolté 552 et 695 points dans l’uniforme bleu et blanc.