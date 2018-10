Sidney Crosby a toujours le sens du spectacle

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, n’avait pas marqué au cours de ses six premiers matchs de la saison et il a remédié à la situation de façon spectaculaire durant une «rencontre au sommet» avec son vis-à-vis des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, mardi.

Dans un affrontement l’opposant à l’équipe de celui qu’il a qualifié récemment de «meilleur joueur de la Ligue nationale», Crosby a réalisé un doublé dans une victoire de 6-5 en Alberta. Durant la prolongation, il a tranché le débat comme lui seul sait le faire. Le numéro 87 a bourdonné en zone adverse, glissant le disque entre les jambes de l’attaquant Ryan Strome pour ensuite se diriger vers le filet et déjouer le gardien Cam Talbot à l’aide d’un tir du revers.

Un but ahurissant de Sidney Crosby - TVA Sports

Cette manœuvre a laissé les Oilers bouche bée, tandis que chez les Penguins, le scénario évoquait du déjà-vu.

«Vous dites tous que McDavid est meilleur que lui. [Crosby] Il a eu la rondelle toute la partie et a conclu le tout de cette manière. C’est pourquoi il est le meilleur hockeyeur au monde», a commenté au site NHL.com Patric Hornqvist à propos de son célèbre coéquipier.

Pour sa part, l’entraîneur-chef Mike Sullivan a préféré souligner la fiabilité de son protégé.

«Selon mon expérience avec Sid, il est un gars constant. De match en match, il ne représentera l’histoire de la rencontre, peu importe nos rivaux. Il est seulement un excellent joueur qui fait tout son possible, a-t-il dit. Il a connu une très bonne soirée, je pense. Il a inscrit deux buts et celui en période supplémentaire est l’un des plus beaux que j’ai vus.»

La victoire d’abord

Le principal intéressé souhaite de son côté accumuler les victoires pour les Penguins, qui présentent une fiche de 4-1-2 cette saison. Il dit aussi apprécier les matchs où l’offensive est à l’honneur, mais c’est le résultat final qui compte en premier lieu.

«C’est plaisant de jouer une partie de 6-5 et d’être du bon côté à la fin. Ce n’est pas nécessairement de cette manière que vous voulez gagner régulièrement et nous comprenons cela. Je crois que notre meilleure performance, celle contre Toronto [NDLR : les Penguins ont battu les Leafs 3-0, jeudi], constitue l’exemple de ce que nous voulons faire. Par contre, on doit être capable de gagner ce genre de rencontre.»