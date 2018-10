LNH 360: Crosby a encore le dessus sur McDavid

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 23 octobre.

Résultats

Montréal 3 - Calgary 2

NY Rangers 5 - Floride 2

Arizona 4 - Columbus 1

Boston 4 - Ottawa 1

San Jose 5 - Nashville 4

Chicago 3 - Anaheim 1

Dallas 4 - Los Angeles 2

Pittsburgh 6 - Edmonton 5 (Prol.)

Crosby fait de la magie contre McDavid et les Oilers

Sidney Crosby (2 buts) a joué les héros en prolongation pour les Penguins face à Connor McDavid (1 but et 1 aide) et les Oilers à Edmonton.

* Crosby a marqué ses deux premiers buts de la saison dans la victoire. En cinq affrontements en carrière face à McDavid, Crosby et les Penguins demeurent invaincus.

* Crosby a récolté son 14e but vainqueur en prolongation en saison régulière. Il se retrouve à égalité au deuxième rang des joueurs actifs en compagnie d’Ilya Kovalchuk. Alex Ovechkin est au premier rang (22).

* Durant cette rencontre, cinq buts égalisateurs ont été marqués.

Les Sharks reviennent de l'arrière

Les Sharks ont mis fin à la séquence de cinq victoires des Predators en comblant un déficit de deux buts en fin de rencontre. Avec 10 minutes à faire, les Californiens ont marqué trois buts pour aller chercher la victoire. C’est Brent Burns qui a inscrit le but vainqueur, alors qu’il ne restait qu’un peu moins de trois minutes à écouler à la rencontre.

* Burns a récolté au moins un point dans un sixième match de suite. Il a également inscrit son 34e but gagnant en carrière sur une passe d’Erik Karlsson. Il s’agissait de la 24e fois de l’histoire que deux gagnants du Trophée Norris unissaient leurs efforts pour donner la victoire à leur équipe. La dernière fois qu’une telle situation s’est produite était le 11 mars 2009. Scott Niedermayer avait procuré la victoire aux Ducks sur une passe de Chris Pronger.

Pastrnak er Bergeron ne dérougissent pas

David Pastrnak (2 buts et 2 aides), Patrice Bergeron (1 but et 2 aides) et Brad Marchand (1 aide) ont chacun engraissé leurs fiches personnelles dans une victoire de 4 à 1 des Bruins sur les Sénateurs. Après neuf matchs, Pastrnak (10 buts et 5 aides) se retrouve à égalité au premier rang des buteurs de la LNH en compagnie d’Auston Matthews (10 buts et 6 aides), tandis que Bergeron est à égalité avec Matthews et Mikko Rantanen (4 buts et 12 aides) au sommet des marqueurs du circuit.

* Pastrnak est devenu le sixième joueur dans l’histoire des Bruins à récolter 10 buts lors des 9 premiers matchs d’une saison. Phil Esposito l’a notamment fait à deux reprises.

Price égale Patrick Roy

Carey Price a effectué 21 arrêts face aux Flames pour enregistrer sa 289e victoire en carrière dans l’uniforme du Tricolore. Il égale ainsi la marque établie par Patrick Roy au second rang de l’histoire de l’équipe derrière Jacques Plante (314).

En action ce soir

Maple Leafs – Jets (19h00 à TVA Sports)

Panthers – Islanders (19h00)

Lightning – Avalanche (21h30)

Canucks – Golden Knights (22h00)