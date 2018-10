David Price permet aux Red Sox de doubler leur avance

Le lanceur partant des Red Sox de Boston David Price a été étincelant et la formation du Massachusetts a remporté le deuxième match de la Série mondiale au compte de 4-2, mercredi soir au Fenway Park, contre les Dodgers de Los Angeles.

Les Red Sox mènent maintenant la série décisive du baseball majeur 2-0.

Price a œuvré au monticule pendant six manches, accordant deux points sur trois coups sûrs et donnant trois passes gratuites. L’artilleur de 33 ans a également retiré cinq frappeurs adverses sur des prises. Il s’agissait de la première victoire de Price en Série mondiale, lui qui avait pris part à l’édition 2008, alors qu’il portait les couleurs des Rays de Tampa Bay. Il faut cependant préciser qu’il était utilisé comme releveur à l’époque.

La relève des Bostoniens a ensuite terminé le boulot, n’accordant aucune frappe en lieu sûr lors des trois derniers engagements.

La cinquième manche coule les Dodgers

Les hommes de Dave Roberts avaient les devants 2-1 après quatre manches de jeu, mais le lanceur partant Hyun-Jin Ryu s’est effondré en cinquième. «Monster» a permis à Christian Vazquez, Mookie Betts et Andrew Benintendi de prendre possession des coussins. Roberts en a eu assez et a retiré Ryu au profit de Ryan Madson. Ce dernier n’a pas amélioré la situation, au contraire. Il a d’abord donné un but sur balle à Steve Pearce, ce qui a permis à Vazquez de créer l’égalité. Le frappeur suivant, J.D. Martinez, a claqué un simple qui a produit deux points et c’était la fin pour les Dodgers.

Martinez a maintenant 13 points produits en 10 rencontres au cours des présentes séries.

L’autre point des vainqueurs a été le fruit d’un simple d’Ian Kinsler lors de la deuxième manche.

Dans le camp des Dodgers, Matt Kemp et Yasiel Puig ont engrangé les deux réussites des perdants en quatrième manche.

Les deux équipes se retrouveront en Californie pour le troisième affrontement, vendredi soir.