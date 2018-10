Huskies et Armada: bientôt l’heure des choix

Publié aujourd'hui à 13h51

Mis à jouraujourd'hui à 13h59

Les Huskies de Rouyn-Noranda trônent au sommet du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Moins de deux ans après leur conquête de la coupe du Président, les Huskies montrent déjà des dents.

Analysons la situation de plus près.

Déjà 11 victoires en 13 parties, où 61 buts ont été marqués et seulement 34 accordés.

Les Huskies ont répondu dans les six tests de leur saison jusqu’à maintenant : deux victoires contre Drummondville (6-2 et 9-0), puis deux contre l’Océanic à Rimouski (des gains de 5-1 et 5-2).

Le week-end dernier, les Abitibiens ont été les premiers à infliger une défaite au Drakkar à Baie-Comeau, un triomphe de 3-2 après un revers de 5-2 subi la veille.

Les signaux sont au vert à Rouyn-Noranda.

En attaque, Peter Abbanddonato (25 points en 13 parties) n’a pas perdu sa fougue habituelle. L’attaquant des Huskies est installé au premier rang du classement des meilleurs pointeurs de la LHJMQ depuis quelques jours déjà.

Devant le filet, Samuel Harvey n’a plus besoin de présentation. L’Almatois compte 110 victoires en carrière dans la LHJMQ, saison et séries combinées.

Bref, les Huskies sont dans le siège du conducteur.

Le magasinage des Fêtes n’est pas encore commencé et le directeur général Mario Pouliot a encore du temps devant lui avant de décider s’il se lancera de façon agressive sur le marché des transactions.

Avant toute chose, il devra faire un choix.

Le retour de Zachary Lauzon, qui devrait reprendre sa place à l’entraînement chez les Huskies au début du mois de novembre, va créer de la congestion.

Le retour de l’espoir des Penguins portera à quatre le nombre de joueurs de 20 ans chez les Huskies.

Mario Pouliot devra donc trancher.

Sacrifier Abbandonato ou Harvey? Ça m’apparaît impossible.

Il reste Zachary Lauzon et Jacob Neveu.

Avec un différentiel de +15 depuis le début de la saison, Neveu joue du gros hockey chez les Huskies.

Quelle serait la valeur de Lauzon sur le marché? Il n’a joué que 30 match dans la dernière année.

Sa rééducation va bien et le jeune aussi. Ce sont de bonnes nouvelles dans les circonstances, mais la décision sera dure à prendre.

Situation semblable chez l'Armada

À 600 kilomètres de Rouyn-Noranda, l’Armada vivra une situation similaire dans les prochaines semaines.

Bonne nouvelle pour Bruce Richardson et sa troupe, Pascal Corbeil se rapproche lui aussi d’un retour au jeu.

Opéré au genou cet été, on me chuchote que l’arrière de 20 ans pourrait revenir en novembre, plutôt qu’en décembre tel qu’annoncé au départ.

Le retour de Corbeil va là aussi créer une congestion de joueurs de 20 ans.

Je vous en ai parlé plus tôt cette semaine, le rendement défensif de l’Armada étonne. Avec 31 buts accordés seulement, Blainville-Boisbriand arrive en tête des meilleures équipes défensives.

Ce n’était pas prévu comme ça étant donné l’absence de Corbeil pour attaquer les premiers mois de la campagne.

Outre Corbeil, l’Armada mise sur Alexander Katerinakis, Michaël Kemp et Mikhail Denisov comme joueurs de 20 ans.

La décision risque d’être plus facile à prendre à Boisbriand, qui peut facilement remettre à Émile Samson la tâche de gardien no 1 incontesté.

Je vous lance la question suivante... si vous êtes DG de ces équipes respectives, quels sont vos trios de joueurs de 20 ans?

C'est bientôt l'heure des choix.