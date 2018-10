Changement de culture chez les Sabres

Parler de nouvelle culture est un sujet à la mode dans la LNH. Plusieurs équipes qui ont rencontré des difficultés au cours des dernières saisons utilisent cette formule pour expliquer leurs récents succès.

C’est dans cette optique que les Sabres ont fait maison nette au cours de l’entre-saison. Huit nouveaux joueurs prennent désormais place dans le vestiaire des locaux du KeyBank Arena.

«C’est ce qu’il fallait et, jusqu’à maintenant, ça paraît», a lancé Jason Pominville mercredi, au terme d’un intense entraînement dirigé par Phil Housley.

«On ne s’en allait pas dans la bonne direction. Il fallait absolument changer la culture.»

«Parfois, ce qui commence dans le vestiaire se transpose sur la patinoire. Là, notre chambre est bonne et l’esprit d’équipe est bon. Tout comme l’ambiance», a poursuivi le Repentignois.

Au sein de ce groupe de nouveaux venus, on retrouve très certainement des recrues prometteuses comme Rasmus Dahlin et Casey Mittelstadt. Conor Sheary, champion de la Coupe Stanley à deux reprises avec les Penguins, et Jeff Skinner, marqueur d’au moins 30 buts à trois reprises, contribuent également à ce changement de culture.

«Que ce soit les joueurs que nous avons acquis ou ceux que nous avons repêchés, ils ont un rôle à jouer dans le fait que nous sommes un groupe plus uni. Ce sont de véritables professionnels. Ils se sont rapidement intégrés au groupe en place», a fait valoir Housley.

La vitesse du CH fait peur

À ce propos, l’entraîneur des Sabres aurait pu ajouter que le voyage de 10 jours sur la côte ouest américaine, duquel son équipe est revenue dans la nuit de lundi, a sans doute accéléré ce processus d’intégration.

D’ailleurs, les Sabres ont bien fait au cours de ce périple, récoltant six points sur une possibilité de 10.

«Évidemment, le fait de connaître du succès amène de la confiance. Toutefois, il est important de ne pas s’asseoir là-dessus», a stipulé Housley.

Pour éviter que ses ouailles tombent dans ce piège, l’ancien défenseur a haussé le ton à quelques reprises au cours de l’entraînement de mercredi. Il a même conclu celui-ci en soumettant sa troupe à la bonne vieille séance de patinage ligne à ligne.

«Je trouvais qu’on était lent au début de l’entraînement. Demain [jeudi soir], on affronte une équipe très rapide, alors je souhaitais que les gars augmentent la cadence un peu», a-t-il expliqué.

D’ailleurs, Housley ne paraît pas trop surpris par le début de saison du Canadien.

«D’abord, ils jouent en équipe. Puis, ils misent sur quatre trios qui peuvent faire le travail. Leur jeu de transition et leur façon d’attaquer, tout est axé sur la rapidité», a-t-il énuméré, soulignant au passage le travail des gardiens montréalais.

Beaulieu veut battre Gallagher

Laissé de côté lors des deux derniers matchs en raison d’une blessure mineure, Nathan Beaulieu devrait être en mesure de reprendre son poste. Une décision quant à sa réinsertion dans la formation sera prise au cours des prochaines heures.

Même s’il devait affronter son ancienne équipe, l’Ontarien a soutenu ne plus ressentir d’émotion particulière face à cet adversaire.

«La page est tournée depuis deux ans», a-t-il indiqué avant d’ajouter : «C’est sûr que c’est toujours plaisant de battre Gally [Brendan Gallagher], c’est ce qui m’importe le plus, et vous direz à Carey [Price] que je le félicite d’avoir égalé la marque de Patrick Roy [289 victoires].»

Puisque Gallagher et Beaulieu n’ont pas la langue dans leur poche, les «mâche -patates» pourraient se faire aller jeudi soir.