Aux 4 coins de la LNH: Brian Boyle en rémission

L’attaquant des Devils du New Jersey Brian Boyle a admis mercredi qu’il est en rémission de son cancer, la leucémie myéloïde chronique.

Des examens sanguins réalisés lundi ont confirmé le diagnostic favorable. Le hockeyeur de 33 ans avait été informé le 19 septembre 2017 qu’il était aux prises avec la maladie; 12 mois et 33 jours plus tard, il n’y a plus de trace de celle-ci dans son organisme.

«Un test vise à comptabiliser les mauvaises cellules dans le sang et au départ, j’étais à 75 %. À la fin de la dernière campagne, la proportion était de 0,08 % et en juillet, de 0,04 %. Lundi, les résultats ont affiché zéro partout, a expliqué Boyle au site NHL.com. C’est une rémission moléculaire complète et je me sens très bien. C’est le genre de progression que j’ai eue au cours des derniers examens. Quand j’ai informé ma femme, elle était excitée et émotive.»

«Le plan a bien fonctionné et je vais continuer de le suivre, a-t-il ajouté. Ce furent de bonnes nouvelles, mais ça ne change pas grand-chose pour moi, car je dois encore prendre les médicaments [à raison d’une fois par mois].»

D’autres sources de réjouissance

Pendant ce temps, son fils de 3 ans, Declan, se porte mieux, lui qui doit composer avec une malformation artério-veineuse à la mâchoire, un problème rare affectant la circulation sanguine et d’oxygène. Il fréquente un établissement scolaire quatre fois par semaine.

«Il est de nouveau un enfant normal. C’est fantastique. Je suis heureux de dépenser davantage d’énergie sur la glace et au vestiaire maintenant. Je suis complètement engagé avec les Devils. Ça rend les choses plus faciles, surtout que cette ligue est dure.»

Boyle a obtenu trois buts et une mention d’aide en six matchs cette saison.

Robby Fabbri prend du mieux

Les Blues de St. Louis ont cédé mercredi l’attaquant Robby Fabbri à leur filiale de San Antonio pour fins de remise en forme.

Le patineur de 22 ans, qui a accepté un contrat d’un an et de 925 000 $ pendant l’été, n’a pas joué cette saison à cause d’une blessure à l’aine. Il a aussi manqué la totalité de la dernière campagne à la suite d’une déchirure ligamentaire au genou gauche ayant nécessité une opération.

Fabbri a récolté 29 buts et 37 mentions d’aide pour 66 points en 123 matchs à vie dans la Ligue nationale.

La remise en forme de Michal Neuvirth va bien

Le gardien des Flyers de Philadelphie Michal Neuvirth a été cédé au club-école situé à Lehigh Valley pour fins de remise en forme, mercredi, signe qu’il est prêt à reprendre la compétition au niveau professionnel.

Le vétéran pourrait ainsi disputer la rencontre prévue en soirée contre le Wolf Pack de Hartford, filiale des Rangers de New York. Neuvirth n’a pas encore joué cette saison à cause d’une blessure au bas du corps. Au cours du calendrier préparatoire, il a effectué une présence, accordant un but en neuf tirs aux Islanders de New York le 17 septembre.

En 2017-2018, l’athlète de 30 ans a présenté un dossier de 9-7-3, une moyenne de buts alloués de 2,60 et un taux d’efficacité de ,915.

Depuis le début de la campagne, Philadelphie s’en est remis à Brian Elliott et Calvin Pickard pour défendre son filet. Toutefois, les deux hommes ont éprouvé des ennuis. Elliott a conservé une moyenne de 3,59 et un taux de ,882, alors que Pickard a affiché une moyenne de 4,75 et un taux de ,833.