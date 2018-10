Alex Chiasson: un exemple de persévérance

Publié aujourd'hui à 17h51

La vie de hockeyeur professionnel peut parfois sembler glorieuse et spectaculaire.

Par exemple, si vous avez visionné l’excellent duel entre les Oilers et Penguins à TVA Sports mardi soir, vous avez probablement vu les superbes buts du Québécois Alex Chiasson, sans oublier l’un des plus beaux filets jamais marqué par Sidney Crosby.

Ce que vous n’avez pas vu, par contre, c’est tout le travail, tout le dévouement et tous les sacrifices qui ont permis à Chiasson d’enfiler les 60e et 61 buts de sa carrière.

Chiasson est un exemple de persévérance, mais aussi de sagesse. Au cours des deux dernières campagnes, il s’est présenté à un camp d’entraînement avec un essai en poche. 95% du temps, les joueurs qui obtiennent des essais sont renvoyés à la maison. Dans les deux cas, il a paraphé un contrat d’un an.

«Avec le temps, je me rends compte que c’est un privilège de jouer dans la LNH, m’a confié Chiasson lorsque joint à son domicile à Edmonton. Je ne dis pas que c’est toujours facile, mais je n’abandonne jamais. Je ne m’accorde aucun relâchement. Je mets le plus d’efforts possible pour améliorer mes méthodes d’entraînement afin de rester dans la LNH.»

Chiasson a disputé 383 matchs dans la meilleure ligue au monde. Tous les défis qu’il a surmontés au fil des ans lui ont permis de développer sa résilience et sa persévérance. Lorsqu’il a été laissé de côté pour les cinq premiers matchs de la campagne, il ne s’est pas découragé. C’était un nouvel obstacle qui se présentait sur son chemin.

«Je suis choyé d’avoir des gens extraordinaires dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu de bons vétérans comme Stéphane Robidas et Ray Whitney sur mon chemin qui m’ont montré ce que c’est d’être un professionnel. Je suis souvent reparti à zéro dernièrement, mais ça rend les succès encore plus spéciaux.»

Hier soir, l’entraîneur Todd McLellan a beaucoup aimé ce qu’il a vu de son vétéran. Chiasson a amorcé le match sur le quatrième trio, mais l’a terminé sur le deuxième. C’est avec un plein de confiance qu’il amorcera le match de jeudi, un match qu’il a encerclé sur le calendrier il y a plusieurs semaines. Chiasson affrontera les Capitals de Washington, équipe avec laquelle il a remporté la coupe Stanley en juin dernier. Il va sans dire que les prochaines heures seront mémorables.

«Ce soir, je vais aller souper avec une dizaine de gars des Capitals. Alex Ovechkin, Nicolas Backstrom, Brooks Oprik, John Carlson seront du groupe. Ce sera spécial. Et demain matin, je vais recevoir ma bague de la coupe Stanley», a-t-il dit visiblement fébrile.

Alex Chiasson doit se battre bec et ongles pour conserver son poste dans la meilleure ligue au monde. Mais avec le temps, il a appris à savourer chaque instant. Grâce à de bons mentors et aussi une amitié en or avec Jonathan Marchessault, l’ancien choix de deuxième tour des Stars de Dallas travaille avec acharnement ne sachant pas ce que demain lui réserve.

Sa principale motivation est de continuer de pratiquer le sport qu’il adore depuis son enfance et savourer un autre championnat. «J’ai vécu mon rêve d’enfance. J’espère le vivre une deuxième fois.»