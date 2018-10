Trois Canadiennes passent au deuxième tour au Challenger de Saguenay

Les Canadiennes Jada Bui, Alexandra Vagramov et Katherine Sebov ont atteint le deuxième tour du Challenger de Saguenay, mardi.

Bui, qui avait reçu un laissez-passer pour participer au tournoi, est celle qui a causé la plus grande surprise en défaisant la cinquième tête de série et 200e joueuse au monde, la Bélarusse Elitsa Kostova, en deux manches de 6-4 et 6-3. Bui a décroché la victoire même si elle a commis quatre doubles fautes, contre deux pour Kostiva.

Sebov a pour sa part réussi une belle remontée après avoir été complètement dominée au premier set pour finalement battre la Belge Kimberley Zimmermann, huitième favorite du tournoi, 0-6, 6-1 et 6-4. Les deux joueurs ont volé le service de leur adversaire à quatre reprises. Sebov a toutefois été la plus efficace, car elle n’a eu que six occasions de briser, contre 12 pour Zimmermann.

Alexandra Vagramov a quant à elle vaincu l’Américaine Jacqueline Cako en trois manches de 7-6 (3), 1-6 et 7-5. Vagramov a eu besoin de deux heures 34 minutes pour l’emporter.

Carson Branstine a été la seule représentante de l’unifolié à s’incliner en simple mardi. Elle a été battue en deux sets de 6-2 et 7-6 (6) par la Britannique Francesca Jones.

En double, le duo formé de la Canadienne Petra Januskova et l’Américaine Dasha Ivanova a été éliminé par les troisièmes têtes de série, la Britannique Tara Moore et la Suisse Conny Perrin, par un pointage de 6-4 et 6-3.