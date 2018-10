Pacquiao-Mayweather 2: de plus en plus probable

Une reprise du combat de 2015 entre Manny Pacquiao et Floyd Mayweather, présenté à l'époque comme «le combat du siècle», est devenue de plus en plus probable après la signature du boxeur philippin avec l'écurie américaine Premier Boxing Champions (PBC).

Pacquiao a déclaré lundi qu'il terminerait son illustre carrière en affrontant «les meilleurs boxeurs de la PBC», alors qu'il annonçait sa signature avec l'organisation d'Al Haymon, un proche conseiller de Mayweather.

«Ce sont les combats que les fans veulent voir, et ceux que je veux disputer pour conclure ma carrière», a affirmé dans un communiqué le boxeur de 39 ans, qui devrait probablement amorcer la défense de son titre WBA des poids mi-moyens en janvier à Las Vegas contre l'ancien quadruple champion du monde Adrien Broner.

«Mon équipe travaillera de manière rapprochée avec Al Haymon pour le reste de ma carrière», a-t-il ajouté.

L'accord pourrait ouvrir la voie à une nouvelle affiche contre Floyd Mayweather, après leur combat de 2015 qui avait généré un record de 4,6 millions d'achats en télévision à la carte pour un total de 600 millions $ et avait vu la victoire aux points de l'Américain.

L'invaincu Mayweather, qui n'a pas combattu depuis l'an dernier et sa victoire par K.-O. contre le combattant d'arts martiaux mixtes Conor McGregor, avait affirmé en septembre qu'il sortirait de sa retraite pour affronter Pacquiao plus tard dans l'année.

Le boxeur américain de 41 ans a depuis suggéré qu'il effectuerait d'abord un combat d'échauffement, évoquant sur les réseaux sociaux «un énorme évènement de boxe» à Tokyo, avant de déclarer la semaine dernière qu'il était prêt à accepter un combat contre le vainqueur de McGregor-Nurmagovedov.

L'accord avec Haymon représente un nouveau chapitre après 20 ans de carrière professionnelle pour celui qui fut 12 fois champion du monde dans huit catégories de poids différentes et dont la promotion était réalisée en majorité jusque-là par l'organisation Top Rank.

Le Philippin a donné un nouveau souffle à sa carrière exemplaire en juillet lorsqu'il délivra son premier K.-O. en 9 ans contre l'Argentin Lucas Matthysse pour obtenir une 60e victoire et la ceinture WBA des poids mi-moyens.