Mika Zibanejad s’amuse contre les Panthers

En inscrivant pas moins de quatre points, Mika Zibanejad a permis aux Rangers de vaincre des Panthers de la Floride 5-2, mardi, à New York.

L’attaquant suédois a d’abord inscrit le premier but des siens, et ce, en désavantage numérique. Lors du deuxième vingt, il a contourné le filet de James Reimer pour le battre de vitesse. Quelques instants plus tard, il a construit la première réussite de Mats Zuccarello en avantage numérique.

Avant la fin de l’engagement, Zibanejad complétait son doublé, alors que son équipe évoluait avec un homme en plus. Le meilleur pointeur des Rangers a terminé sa soirée de boulot avec une autre mention d’aide sur le deuxième de Zuccarello. L’autre marqueur des Rangers a été Kevin Hayes à la fin de l’engagement ultime.

Ce dernier but a chassé Reimer, qui a connu une soirée particulièrement difficile, ne réalisant que 15 arrêts sur 19 tirs.

Dans la cage adverse, Alexandar Georgiev a fait face à 38 lancers dans la victoire. Il a été battu par Vincent Trocheck et Mike Hoffman. Sur ces deux filets, le Québécois Jonathan Huberdeau a fourni des passes décisives.