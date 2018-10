Mauvaise journée pour Françoise Abanda

La Québécoise Françoise Abanda a subi une cuisante défaite de 6-1 et 6-2 aux mains de la Bulgare Sesil Karatantcheva, mardi, dans un match de premier tour au tournoi ITF de Macon, en Géorgie.

La gagnante, détentrice du 229e rang mondial, a mis seulement 74 minutes pour disposer de la 223e joueuse de la WTA.

Ayant remporté 46 % des points disputés sur son premier service, Abanda a concédé 16 balles de bris et Karatantcheva en a profité sept fois. La représentante de l’unifolié a commis sept doubles fautes, cinq de plus que sa rivale, en plus d’être dominée 67-48 au chapitre des points gagnés.