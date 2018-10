LNH: les meilleures et les pires entrevues de joueurs

Les partisans n'ont évidemment jamais accès aux entrevues accordées par les joueurs aux recruteurs avant le repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Mais dans son nouveau livre intitulé Souvenirs d'un recruteur, l'analyste de TVA Sports et ancien recruteur des Ducks d'Anaheim, Alain Chainey, raconte en détails les cinq meilleures et les cinq pires entrevues de sa carrière.

Parmi les meilleures, on retrouve notamment Sidney Crosby et Alex Galchenyuk alors que parmi les pires, il y a un certain... Nikita Filatov.

Chainey a parlé de ces trois entrevues spéciales lors de son passage à l'émission Les Partants mardi matin.

À voir dans la vidéo ci-dessus.