Les Sharks finissent en force à Nashville

Tirant de l’arrière 4-2 après 40 minutes de jeu, les Sharks de San Jose ont inscrit trois buts sans riposte dans l’engagement ultime pour l’emporter 5-4 sur les Predators, mardi, à Nashville.

C’est Brent Burns qui a complété la remontée des siens avec son deuxième filet de la saison. Le gros défenseur a également fourni deux mentions d’aide dans ce gain.

Avant la réussite de Burns, Brenden Dillon et Joe Pavelski avaient déjoué Juuse Saros pour créer l’égalité. Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Timo Meier et Tomas Hertl.

Chez les Predators, Viktor Arvidsson a été dominant, touchant le fond du filet deux fois, en plus d’ajouter une mention d’aide. Son coéquipier Filip Forsberg a aussi contribué avec un but et une passe décisive.

Dans les filets, Martin Jones a réalisé 23 arrêts dans la victoire, alors que Saros a fait face à 32 lancers dans la défaite.