Les négos s'intensifient avec Nylander

Les pourparlers se poursuivent entre les Maple Leafs de Toronto et William Nylander.

Les deux parties négocient intensément actuellement, rapporte Sportsnet mardi.

«Selon mes informations, les Leafs et Nylander continuent leur dialogue en vue de conclure un nouveau contrat. À ma connaissance, il n’y a pas d’accord pour l’instant, mais ils discutent d’une potentielle entente de six ans», a écrit sur Twitter l’ancien joueur Nick Kypreos, qui est bien branché dans ce dossier.

Selon ses impressions, Nylander peut s’attendre à recevoir entre 6,5 et 7 millions de dollars par année.

Hearing @Leafs and Nylander continue strong dialogue for potential resolution. To my knowledge no pending deal as of yet but talk of possible 6 yr term being discussed. Allows Leafs to lock in 1st UFA yr while raising his AAV. Speculation on my part but

thinking 6.5-7m per