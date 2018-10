Les Devils décimés

Les Devils du New Jersey ont placé dernièrement le nom des défenseurs Steven Santini et Ben Lovejoy sur la liste des blessés, ainsi que celui de l’attaquant Drew Stafford.

Santini a subi une fracture de la mâchoire durant le match de samedi contre les Flyers de Philadelphie. Ayant accepté un contrat de trois ans et de 4,25 millions $ en août dernier, l’Américain a effectué seulement deux séquences pendant son premier match de la saison. L’an passé, le joueur de 23 ans a récolté 10 points, dont deux buts, en 36 rencontres de la Ligue nationale. Il a ajouté six points en 27 parties avec le club-école situé à Binghamton.

De son côté, Lovejoy a été blessé au bas du corps lors de l’affrontement de jeudi face à l’Avalanche du Colorado. Il a inscrit une aide en cinq sorties jusqu’ici. Enfin, Stafford est touché au haut du corps, lui qui a été blanchi en deux duels.

Pour combler ces absences, les Devils ont rappelé les arrières Eric Gryba et Egor Yakovlev. De plus, les joueurs d’avant John Quenneville et Kevin Rooney ont aussi été promus.