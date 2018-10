La première aux Red Sox

Eduardo Nunez a claqué un circuit de trois points en septième manche et les Red Sox ont pris une avance de 1-0 en Série mondiale grâce à une victoire de 8-4 contre les Dodgers de Los Angeles, mardi à Boston.

Le joueur de troisième coussin venait toujours d’être inséré dans la formation à la place de Rafael Devers. Il a ensuite propulsé l’offrande d’Alex Wood par-dessus le «monstre vert» alors qu’Andrew Benintendi et J.D. Martinez étaient sur les sentiers.

Le gérant des favoris de la foule, Alex Cora, n’a certainement pas regretté sa décision.

Pas facile pour les lanceurs

Au monticule, les lanceurs partants de chaque côté ont chacun été remplacés après avoir été incapables d’obtenir un retrait en cinquième manche.

Chris Sale a accordé un but sur balles à Brian Dozier avant de céder sa place à Matt Barnes pour les Red Sox.

Clayton Kershaw a pour sa part concédé un but sur balles à Mookie Betts et un simple à Benintendi avant d’être envoyé dans l’abri des Dodgers.

Betts a ensuite marqué sur un roulant à l’avant-champ de Xander Bogaerts tandis que Devers a poussé Benintendi au marbre à l’aide d’un simple.

Les deux as auraient certainement aimé offrir de meilleures performances à leur équipe respective.

Sale a permis trois points et cinq coups sûrs tandis que Kershaw a été tenu responsable de cinq points en plus d’accorder sept frappes en lieu sûr.

Départ canon

Les Red Sox ont entamé le match en lion en inscrivant deux points dès leur première présence au bâton.

Benintendi a d’abord claqué un simple d’un point. J.D. Martinez l’a imité un frappeur plus tard. Betts a connu une excellente première manche, lui qui a frappé un simple, volé un but et marqué un point.

Manny Machado a produit trois des quatre points des Dodgers tandis que Matt Kemp a claqué un circuit en solo en deuxième manche.

Le match numéro deux de la série sera disputé mercredi soir, toujours à Boston.