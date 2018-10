Karl Alzner: un cas qui rappelle Wade Redden

Publié aujourd'hui à 09h04

Mis à jouraujourd'hui à 09h10

Les mots fiabilité et stabilité ont souvent expliqué la progression et les succès de Karl Alzner.

Ce fut le cas avec son équipe junior, les Hitmen de Calgary, avec laquelle il avait d’ailleurs remporté le titre de défenseur de l’année dans la Ligue canadienne (2008).

C’est aussi grâce à ces qualités que le défenseur originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, a remporté deux médailles d’or au Championnat du monde de hockey junior avec le Canada (2007 et 2008), dont une à titre de capitaine.

Et à sa première année chez les professionnels (2008-2009), Alzner a ajouté le championnat des séries éliminatoires dans la Ligue américaine (Coupe Calder) à son palmarès.

Une fois dans la Ligue nationale, Alzner est demeuré le même défenseur défensif en qui ses entraîneurs ont souvent eu confiance. Avec les Capitals de Washington, il a formé un bon duo de défenseurs avec John Carlson. Ce dernier était porté vers l’attaque alors qu’Alzner s’occupait du jeu défensif.

Quand les Canadiens ont annoncé la mise sous contrat d’Alzner, j’ai rapidement applaudi la décision du Tricolore. J’avais toujours apprécié le travail défensif d’Alzner et je croyais sincèrement que la formation montréalaise avait ajouté de la stabilité à son groupe de défenseurs.

Mais depuis son arrivée à Montréal, Alzner est méconnaissable. Comment son jeu a-t-il pu se détériorer de la sorte en si peu de temps?

Présentement, quand je pense à Karl Alzner, je pense à Wade Redden.

Rappelez-vous.

Après 11 saisons fructueuses avec les Sénateurs d’Ottawa, Redden avait accepté, en 2008, un lucratif contrat de six ans et 39 millions $ (6,5 millions $ par année) avec les Rangers de New York.

Une fois à New York, le défenseur n’a plus jamais été le même joueur. Redden a joué deux saisons avec les Rangers puis il a été cédé dans la Ligue américaine où il a disputé les deux saisons suivantes.

Finalement, les Rangers avaient racheté son contrat le 27 janvier 2013. Redden a joué une dernière saison et l’heure de la retraite avait ensuite sonné pour celui qui avait été le deuxième joueur sélectionné au repêchage de 1995.

Tout comme Alzner à Montréal, Redden avait perdu tous ses repères avec sa nouvelle équipe.

Mon souhait le plus cher est qu’Alzner ne fasse pas un Wade Redden de lui-même. J’espère qu’il redevienne le défenseur fiable qu’il a longtemps été. Il est bien intentionné, mais les résultats sont absents.

La question est maintenant de savoir si les Canadiens seront patients avec lui?