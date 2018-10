Alouettes : la valse des quarts bien en marche?

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Antonio Pipkin a agi brièvement à titre de pivot principal lors de l’entraînement tenu mardi, avant de céder sa place à Johnny Manziel.

Selon divers médias, dont le réseau TSN, Pipkin et non Manziel prenait part aux séquences du jour en premier lieu. Ce dernier a repris son poste de numéro 1 plusieurs minutes plus tard. Aussi, l’identité du partant pour la rencontre prévue dimanche au stade Percival-Molson contre les Argonauts de Toronto n’a pas été confirmée à ce jour.

Manziel taking first-team reps. No QB controversy here. #AlsMTL — Herb Zurkowsky (@HerbZurkowsky1) 23 octobre 2018

Pipkin n’a pas amorcé un match depuis le 14 septembre. Ce jour-là, il a commis quatre interceptions dans un revers de 32-14 aux mains des Lions de la Colombie-Britannique.

Pour sa part, Manziel a complété 95 de ses 146 passes pour 1092 verges, trois touchés et sept interceptions cette saison.

La troupe de l’instructeur-chef Mike Sherman affiche le pire dossier (3-13) de la Ligue canadienne de football. Elle a encaissé cinq revers consécutifs, s’inclinant 26-22 dans la Ville Reine, samedi. À cette occasion, le pilote avait fait jaser en demandant à Pipkin de décocher une passe de la dernière chance sur le jeu ultime de l’affrontement; le quart avait été plaqué derrière sa ligne de mêlée.