Jean Pascal : un boxeur heureux est un boxeur dangereux

Publié aujourd'hui à 16h32

Mis à jouraujourd'hui à 16h44

La nouvelle a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Contre toute attente, Jean Pascal a obtenu un 9e combat de championnat du monde.

Cette fois, il va se mesurer au champion WBA des mi-lourds, Dmitry Bivol. C’est ce que son agent, Greg Leon, tente de lui obtenir depuis presque 2 ans. Il avait accepté le duel contre Eleider Alvarez dans l’espoir de gagner pour ensuite se battre pour un titre mondial.

Même chose lorsqu’il s’est rendu en Floride pour affronter Ahmed Elbiali, en décembre 2017. À l’époque, l’objectif était d’obtenir un combat contre Adonis Stevenson.

Rapidement, Pascal et son agent se sont rendu compte que Premier Boxing Champions et Al Haymon n’avaient pas les mêmes plans qu’eux. Ils ont vite coupé les ponts pour prendre une autre direction. La dernière année a ressemblé à une balade en montagne russe pour l’ancien champion WBC des mi-lourds.

Heureusement, il a fait confiance à son agent des 7 dernières années et ç’a été payant.

Les deux ont décidé de poursuivre sans promoteur. Leur histoire me fait penser à celle du film Jerry Maguire. Les deux complices envers et contre tous.

Rebâtir la confiance

Après sa défaite contre Eleider Alvarez, la confiance de Pascal était ébranlée. Encore plus que lorsqu’il a perdu le deuxième combat contre Sergey Kovalev.

Son agent se met donc à la recherche d’un adversaire pour l’aider à rebâtir sa confiance. L’offre pour affronter Amhed Elbiali arrive 6 mois plus tard. Exactement ce dont il a besoin.

Un jeune loup invaincu qui est à sa portée. On connaît la suite. Quelques mois plus tard, il reçoit une première offre pour affronter Bivol, mais l’entente n’en vaut pas le coup. On se dirige plutôt vers Steve Bossé.

Une autre victoire fera du bien à Pascal avant de s’attaquer à un plus gros défi. La stratégie fonctionne. Il y a longtemps que Jean Pascal ne s’est pas senti aussi bien me dit son équipe.

Le garder dans le gym

Pendant des semaines, Greg Leon, insiste pour que Jean Pascal reste dans le gymnase. Dans le passé, il a toujours été difficile de le garder motivé quand il n’avait pas un défi devant lui.

Mais il insiste et insiste : «Quand le téléphone sonne, tu dois être prêt. Et crois-moi, le téléphone va sonner bientôt.» a répété Leon à de nombreuses reprises en discutant avec son protégé.

Le duel contre Gary Kopas, qui a été annulé, servait uniquement à le faire patienter. Il lui répète aussi souvent qu’à 35 ans, il doit changer sa vie.

Il doit se concentrer uniquement sur la boxe. C’est cette stratégie qui a permis à Pascal d’accepter sur le champ le combat contre Bivol. Il était au gymnase depuis 3 semaines lorsqu’il a reçu l’offre.

Pascal vs Bivol : Négociations expéditives

Les négociations n’ont pas été compliquées. Lorsque Joe Smith Jr a décidé de ne pas affronter Bivol et de se tourner vers Artur Beterbiev, il fallait vite trouver un nouvel adversaire pour cette finale présentée sur HBO, le 24 novembre prochain.

Le champion WBA des mi-lourds a besoin de s’établir comme une vedette de la division. Jusqu’à maintenant, il n’obtient que des demi-finales malgré son titre mondial.

Jean Pascal a toujours été populaire auprès de la chaîne HBO. Le boxeur russe veut donc utiliser la popularité du boxeur québécois pour propulser sa carrière un peu plus haut. Jean Pascal obtient la chance qu’il attend depuis des mois.

Une bourse forte intéressante et les droits de télévision pour le Canada. L’avantage de ne pas avoir de promoteur. Tout l’argent va dans ses poches. Son agent mérite amplement son pourcentage.

Jean Pascal : un boxeur qui n’a peur de personne

C’est connu, Pascal n’a jamais eu peur des défis.

La liste de ses adversaires parle d’elle-même. Carl Froch, Bernard Hopkins, Chad Dawson, Sergey Kovalev et Eleider Alvarez. Dmitry Bivol sera le 6e adversaire invaincu qu’il va affronter à ses 8 derniers combats.

Peu lui donnent de chance de l’emporter. L’expérience fera face à la jeunesse et au talent.

En mettant la main sur un autre titre mondial, Jean Pascal deviendrait un sérieux candidat pour le Temple de la Renommée de la boxe.

On verra ce que Bivol a dans le ventre le 24 novembre prochain à Atlantic City. Il ne devra pas sous-estimer son adversaire. Greg Leon le répète : «Pascal est un boxeur heureux et c’est ce qui le rend dangereux.»