Il y a 25 ans, Joe Carter jouait les héros...

Le 25e anniversaire de la conquête de la Coupe Stanley par les Canadiens de Montréal a fait beaucoup jaser récemment, mais cette année-là, en 1993, les Blue Jays de Toronto remportaient pour leur part, la Série mondiale pour une deuxième saison consécutive.

Voici cinq joueurs ayant marqué le championnat des Jays, en 1993 :

1 – Joe Carter

À tout seigneur, tout honneur, c’est un circuit de trois points de Joe Carter qui avait donné la victoire aux Blue Jays en fin de neuvième manche, le 23 octobre 1993, au SkyDome de Toronto. Grâce à cette historique claque frappée aux dépens du releveur Mitch Williams, les Jays l’emportaient 8-6 et gagnaient du même coup cette finale en six matchs contre les Phillies de Philadelphie.

2 – Paul Molitor

C’est Paul Molitor qui avait été choisi le joueur par excellence de la Série mondiale en 1993. Pour cause, il avait obtenu 12 coups sûrs en 24 présences au bâton contre les Phillies. Reconnu comme frappeur désigné, il avait aussi été utilisé aux premier et troisième coussins en défensive pendant cette finale.

3 – Roberto Alomar

Le joueur de deuxième but Roberto Alomar avait également contribué à l’attaque, totalisant 12 coups sûrs en 25 présences durant la Série mondiale. Cela représente une excellente moyenne au bâton de ,480.

4 - Duane Ward

Contrairement à Williams chez les Phillies, le releveur Duane Ward avait bien accompli sa tâche pour les Blue Jays. En quatre manches et deux tiers durant la Série mondiale, il avait accordé un seul point mérité. Ward a surtout réussi deux sauvetages, en plus d’être crédité de la victoire lors du sixième et dernier match.

5 – Dave Stewart

Avant d’atteindre la ronde ultime, les Blue Jays avaient dû vaincre les White Sox de Chicago lors de la série de championnat de la Ligue américaine. Avec deux victoires en autant de départs, le lanceur Dave Stewart avait été nommé joueur par excellence de cette série. Il avait toutefois éprouvé davantage de difficultés face aux Phillies.