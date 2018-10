Tata Martino ne reviendra pas en 2019

L’entraîneur-chef de l’Atlanta United FC, Gerardo Martino, ne sera pas de retour à son poste la saison prochaine, car il a refusé une prolongation contractuelle, a indiqué mardi le président de cette équipe, Darren Eales.

Le principal intéressé a informé ses joueurs de ses intentions en avant-midi. Diverses sources ont précisé la semaine dernière que l’Argentin pourrait devenir le pilote de la formation mexicaine nationale prochainement.

«Ce ne fut pas une décision facile à prendre. J’ai apprécié mon séjour ici et je suis fier de ce que nous avons accompli en peu de temps, a commenté l’instructeur dans un communiqué de son organisation actuelle. Les raisons de ce départ ne sont pas financières, les négociations avec la haute direction ont été justes et transparentes. C’était simplement la meilleure option pour moi et ma famille.»

«Nous sommes reconnaissants vis-à-vis l’engagement de "Tata" pour ce club et pour ce qu’il a fait, a émis Eales. Fidèle à sa réputation, il a été un leader incroyable et nous a permis de connaître du succès. Dès le début, sa vision des choses correspondait à la nôtre. Son expérience, son talent et ses qualités de meneur ont été des éléments très précieux pendant cette période critique.»

Martino, 55 ans, dirige l’équipe de la Géorgie depuis ses débuts dans la Major League Soccer en 2017. Cette année, sa troupe a présenté un dossier de 21-6-6 bon pour le premier rang de l’Association de l’Est. Elle détient une avance d’un point sur les Red Bulls de New York avec une rencontre à disputer. L’Atlanta United FC visitera le Toronto FC, dimanche, pour conclure le calendrier régulier.