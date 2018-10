Canadiens - Flames

Les Canadiens de Montréal accueillent les Flames de Calgary, ce soir, au Centre Bell.

Le pointage est de 3-1 pour les Canadiens après la deuxième période.

À VOIR: Sommaire

- Petry marque son 1er, l'avantage numérique débloque

- Gallagher complète le jeu parfait de Jeff Petry

---------------------------------------------------------------

2E PÉRIODE

20:00 - Fin de la période. 33-15 les tirs au but en faveur du CH

19:36 - Pénalité! Andrew Shaw a une conduite antisportive. 2 minutes au banc des pénalités.

19:11 - BUT! Jonathan Drouin décoche un imparable tir des poignets qui déjoue David Rittich à sa gauche. 3-1 MTL

17:29 - BUT! Brendan Gallagher redirige la magnifique remise de Jeff Petry. Autre but en avantage numérique. 2-1 MTL

16:26 - Pénalité! Noah Hanifin accroche Jeff Petry. Le CH retourne en avantage numérique.

15:50 - BUT! Jeff Petry se prend pour Alexander Ovechkin et marque à l'aide d'un lancer sur réception du cercle des mises en jeu. Jonathan Drouin et Max Domi obtiennent des aides. 1-1

14:47 - T.J. Brodie bloque le chemin à Jonathan Drouin en zone neutre. 2 minutes au cachot.

14:12 - Carey Price s'interpose de la jambière devant Matthew Tkachuk.

10:40 - PING! Au tour des Canadiens de toucher le poteau. Tomas Tatar.

09:21 - Pénalité! Derek Ryan fait trébucher Tomas Tatar.

07:52 - PING! James Neal touche le poteau de plein fouet.

06:17 - Noah Juulsen décoche un plomb de la ligne bleue, qui passe tout près du poteau à la gauche de David Rittich.

06:01 - Pénalité! Au tour de Mark Giordano d'être un mauvais garçon. Il accroche Artturi Lehkonen.

05:47 - Pénalité! Jeff Petry donne un coup de bâton à Sam Bennett.

05:03 - Jesperi Kotkaniemi y va d'une spectaculaire remise à Joel Armia. Ce dernier décoche un tir, mais Mark Giordano le bloque.

04:40 - Les Canadiens continuent de frapper à la porte de David Rittich. Mais le gardien ne veut absolument rien savoir. Brendan Gallagher et Phillip Danault sont frustrés.

03:14 - Artturi Lehkonen soutire la rondelle en un défenseur en zone des Flames. Il est seul devant Rittich, mais son tir est bloqué.

01:10 - Max Domi obtient une bonne chance en avantage numérique. Mais son tir est tout juste redirigé hors cible.

00:00 - Début de la période

---------------------------------------------------------------

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

19:53 - Pénalité! Michael Frolik est trouvé coupable d'avoir accroché Joel Armia.

16:46 - BUT! Michael Frolik ouvre la marque sur une redirection. 1-0 CGY

15:40 - Max Domi est bloqué par James Neal en zone offensive. Il n'avait pas la rondelle. Les officiels n'appellent aucune pénalité.

14:00 - Carey Price devient le gardien de but de l'histoire des Canadiens avec le plus de minutes jouées avec 33 224.

11:57 - Au tour de Carey Price de s'illustrer. Il frustre Mark Jankowski.

09:24 - Pénalité! Andrew Shaw offre un deuxième avantage numérique aux Flames. Il a retenu Rasmus Andersson.

08:44 - Joel Armia tente sa chance sur un retour de lancer. Lui aussi est frustré par David Rittich.

06:52 - Au tour de Max Domi d'obtenir une chance en or. Posté à la gauche de David Rittich, il décoche un bon tir sur réception qui ne parvient pas à tromper le gardien tchèque.

04:30 - Jonathan Drouin hérite de la rondelle seul dans l'enclave. Il décoche un bon tir des poignets, mais David Rittich a encore une fois le dessus.

03:16 - Phillip Danault bataille en zone offensive. Il fait une passe avec son patin, mais elle est interceptée. Toutefois, Artturi Lehkonen joue un vilain tour au défenseur des Flames, lui vole la rondelle et s'amène seul devant David Rittich. Ce dernier a le dessus.

02:15 - Rasmus Andersson décoche un bon tir sur réception. Carey Price fait l'arrêt sans trop de problème.

01:19 - Pénalité! Jeff Petry est indiscipliné. Il fait trébucher Johnny Gaudreau. 2 minutes au cachot.

00:49 - Elias Lindholm fait une vilaine chute et semble amoché.

00:00 - Début du match

---------------------------------------------------------------

Pour l'occasion, l'entraîneur-chef du Tricolore a rappatrié le défenseur Victor Mete dans la formation au profit de Karl Alzner.

Le reste de la formation est intacte, alors que Charles Hudon et Nikita Scherbak seront également sur la passerelle de presse.

Carey Price sera le gardien partant pour le CH. Le gardien pourra ainsi battre le record de Jacques Plante pour les minutes jouées (33 223) avec la formation montréalaise et rejoindre Patrick Roy au deuxième rang pour le nombre de victoires (289) avec l'uniforme bleu-blanc-rouge.

David Rittich sera d'office pour les Flames.