Anthony Morrone se dit prêt pour le défi

L’opération à la main droite du gardien Dereck Baribeau offrira une chance en or à son réserviste, Anthony Morrone, de se faire valoir, et le cerbère de 19 ans se dit prêt à relever le défi.

Selon Patrick Roy, Baribeau, opéré samedi dernier, devrait revenir au jeu au début du mois de décembre, ce qui veut dire que Morrone aura la tâche de jouer le rôle de gardien numéro un durant cette période.

«J’ai hâte de commencer cette séquence. C’est une belle opportunité pour moi de me faire valoir et je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner le plus de matchs. C’est sûr que j’ai de grands souliers à remplir, puisque Dereck est un excellent gardien. Je veux être à la hauteur et j’ai de grandes attentes envers moi-même», a mentionné le portier, mardi matin.

En joignant les Remparts de Québec lors du camp d’entraînement, après une transaction avec les Tigres de Victoriaville, Morrone s’attendait à obtenir du temps de glace. C’est qu’à ce moment il n’était pas certain si la hanche de Baribeau nécessitait une intervention chirurgicale.

Devant cette possibilité, Patrick Roy avait tenu à faire l’acquisition d’un réserviste d’expérience qui pourrait prendre la place de Baribeau, le cas échéant.

Finalement, ce n’est pas la hanche, mais bien la main de l’espoir du Wild qui lui fera rater des matchs.

«Quand j’ai été échangé ici, Patrick m’avait clairement dit qu’il était venu me chercher pour avoir un gardien prêt à jouer beaucoup. Je suis prêt pour le défi.»

De son côté, l’entraîneur dit avoir confiance en son gardien dont il a aimé le travail lors de ses deux départs, jeudi et samedi dernier, à Chicoutimi et à Boisbriand.