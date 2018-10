Adam Foote dirigera les Rockets de Kelowna

Les Rockets de Kelowna ont embauché l’ancien arrière des Nordiques de Québec Adam Foote à titre d’entraîneur-chef, ont-ils confirmé mardi.

L’homme de 47 ans tentera d’aider une organisation qui accueillera le tournoi de la Coupe Memorial en 2020. Il remplace un autre ex-défenseur de la Ligue nationale de hockey, Jason Smith, congédié la veille.

First �� at Adam Foote as new HC ����



Catch his Press Conference LIVE on our Facebook page at 11am! pic.twitter.com/Csc11f3PVr