WWE: Roman Reigns lutte contre la leucémie

Le lutteur Roman Reigns a annoncé lundi en ouverture d’un gala RAW de la WWE qu’il souffrait d’une rechute de la leucémie et qu’il abandonnait la ceinture de champion universel de la WWE.

Sortant de son personnage, l’Américain de 33 ans a indiqué qu’il était atteint de la leucémie depuis 11 ans et qu’il lui était maintenant impossible de se battre.

«Mon vrai nom est Joe, je vis avec la leucémie depuis 11 ans, et malheureusement elle est de retour. Je dois rendre le titre», a-t-il dit.

Reigns avait obtenu la ceinture le 19 août dernier.

Plusieurs acteurs de la lutte ont réagi après cette annonce. C’est le cas notamment du québécois Kevin Owens, qui a été détenteur de la même ceinture pendant plus de six mois en 2016 et 2017.

«Roman est l’un des meilleurs avec qui j’ai été dans le ring et l’un des gars que je respecte le plus dans l’industrie, a indiqué Owens par l’entremise de son compte Twitter. Mes pensées sont avec lui et sa famille.»

Roman is one of the best I’ve ever been in the ring with and one of the guys I respect and look up to the most in this industry.



My thoughts are with him and his family. I can’t wait to see him overcome this and get to share a locker room with him again soon.#ThankYouRoman