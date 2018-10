Mike Babcock reste sur son appétit

L’offensive des Maple Leafs de Toronto s’est tue au cours de ses deux derniers matchs et aux yeux de l’entraîneur-chef de l’équipe, Mike Babcock, la solution est bien simple : ses joueurs devront retrousser leurs manches.

Blanchis 3-0 par les Penguins de Pittsburgh, jeudi, les Leafs ont offert du jeu amorphe dans un revers de 4-1 aux mains des Blues de St. Louis deux jours plus tard. Ces résultats décevants sont de nature à réveiller les gros canons tels Auston Matthews et John Tavares, surtout que le prochain affrontement du club prévu mercredi face aux Jets de Winnipeg ne s’annonce pas de tout repos.

Aussi, Babcock a tenu à garder ses hommes sur le qui-vive en organisant une séance d’entraînement dominicale, un fait plutôt rare.

«Que se passe-t-il durant la saison? Pourquoi gagnons-nous certaines rencontres et connaissons-nous une bonne séquence avant de soudainement tomber? Si j’avais la réponse à cela, c’est certain que ça n’arriverait jamais», a mentionné le pilote au quotidien «Toronto Sun», conscient que le bon départ de sa formation est maintenant chose du passé.

«On doit seulement être plus hargneux et accomplir le sale boulot, a-t-il ajouté. Je pense que les Blues ont travaillé plus fort que nous et nous ont devancés toute la soirée. Nos défenseurs n’ont pas eu la chance de réaliser beaucoup de jeux. Si vous regardez l’ensemble du match de samedi, vous constatez que nos attaquants étaient éloignés de nos arrières et la soirée a été difficile pour ceux-ci. On doit mieux faire sur cet aspect.»

Plus d’intelligence

Toronto avait gagné six de ses sept premiers rendez-vous de la campagne avant de trébucher deux fois d’affilée. Pour Matthews, il s’agit principalement de revenir à la base.

«Ça commence effectivement en travaillant plus fort, mais aussi, de façon plus intelligente, a affirmé celui n’ayant pas marqué lors de ses trois plus récentes joutes. Parfois, nous sommes trop prévisibles. On fait la même chose encore et encore. Or, les autres équipes regardent les vidéos. Il faut mélanger un peu le tout dans les mises au jeu, en zone neutre et ailleurs.»

En revanche, son patron immédiat continue de marteler son message quant à suivre de bonnes habitudes de travail.

«Quand vous avez vraiment tout donné et que vous avez gagné toutes vos batailles, ça ne vous gêne pas de quitter l’aréna et de voir les gens autour de vous. Les dernière soirées, on n’a pas remporté suffisamment de confrontations et à ce moment-là, on ne sent pas à l’aise devant cela», a résumé Babcock.