LNH: ces joueurs qui ont relancé leur carrière avec une nouvelle équipe

Parfois, la meilleure solution pour un joueur en manque d’inspiration sur la patinoire est de tout simplement changer d’air. Que ce soit par le biais d’une transaction ou tout simplement en acceptant un contrat d’une autre formation en tant que joueur autonome, certains joueurs trouvent le moyen de relancer leur carrière en jurant allégeance à un autre logo.

Ils sont plusieurs joueurs actifs à avoir vécu cette situation.

Que ce soit un joueur qui n’a jamais su remplir les promesses placées en lui, qui n'a jamais pris son envol ou qui semblait sur le déclin, un simple changement d’air peut permettre à une carrière de prendre un virage à 180 degrés.

Les attaquants

Paul Byron

Difficile de passer sous le silence «Ti-Paul». Le rapide attaquant faisait du surplace avec les Flames de Calgary, où il a passé quatre saisons.

C’était jusqu’à ce que Marc Bergervin le réclame au ballottage le 6 octobre 2015.

Depuis, Byron donne raison à son directeur général en étant un rouage pratiquement indispensable des Canadiens de Montréal.

Le nouveau style rapide et dynamique du CH lui sied à ravir. C’est pour cette raison qu’il a récemment accepté (et reçu) un contrat de quatre ans et 13,6 millions $.

Quand on parle d’un «fit» presque parfait...

Taylor Hall

Il y a probablement un directeur général quelque part qui doit regretter l’échange qui a fait passer Taylor Hall aux Devils du New Jersey et le défenseur Adam Larsson aux Oilers d’Edmonton le 29 juin 2016.

Et il n’est pas question du DG des Devils.

Hall a toujours été une force offensive à Edmonton, notamment en raison d’une campagne de 80 points en 2013-2014. Mais le joueur d'avant a toujours été critiqué à Edmonton; les partisans et l’équipe avaient des attentes presque démesurées pour ce premier choix au total en 2010.

Les Oilers avaient cruellement besoin de renfort en défensive et Peter Chiarelli a troqué Hall pour Larsson, quatrième joueur sélectionné à l’encan amateur de 2011.

Hall a connu une première saison modeste au New Jersey, avec 53 points en 72 rencontres. Puis, en 2017-2018, il a explosé pour 93 points en 76 matchs, obtenant au passage le trophée Hart.

Rien de moins.

Crédit photo : AFP

William Karlsson... et l’ensemble de l’œuvre des Golden Knights 2017-2018

Les Golden Knights de Vegas ont surpris l’ensemble de la planète hockey à leur première saison d’existence en 2017-2018 en atteignant la finale de la Coupe Stanley.

Ils sont plusieurs joueurs à avoir fait regretter aux directeurs généraux de la LNH de ne pas les avoir protégés lors du repêchage d’expansion.

Jonathan Marchessault. Reilly Smith. David Perron. Erik Haula. Colin Miller.

Mais c’est William Karlsson qui retient le plus l’attention. Le Suédois sortait de campagnes de 20 et 25 points avec les Blue Jackets de Columbus, là où il n’a jamais vraiment eu une véritable chance.

Qu’à cela ne tienne. Karlsson a flirté avec le plateau de 80 points en terminant la campagne 2017-2018 avec 78 points, dont 43 buts.

James Neal

Avant d’être transigé aux Penguins de Pittsburgh, James Neal était un joueur en ascension avec les Stars de Dallas. Après trois prometteuses saisons au Texas, l’attaquant a explosé en arrivant au pays de Sidney Crosby, en compagnie de Matt Niskanen, en retour d’Alex Goligoski.

En trois saisons et des poussières, Neal a presque réussi à maintenir une moyenne d’un point par match avec Crosby, Malkin et compagnie.

Si sa carrière a pris une trajectoire accélérée avec les Penguins, son étoile a quelque peu pâli lorsqu’il a été transigé aux Predators de Nashville (2014-2017), puis sélectionné par les Golden Knights de Vegas au repêchage d’expansion et finalement recruté par les Flames de Calgary sur le marché des joueurs autonomes. Jamais plus il ne s’est même rapproché du plateau emblématique du «un point par match».

Eric Staal

Le bon vieux Eric Staal.

Il avait obtenu le statut de joueur d’élite dès sa deuxième campagne avec les Hurricanes de la Caroline, amassant 100 points. Puis, il a enchaîné avec six campagnes consécutives de plus de 70 points.

Le déclin avec les Hurricanes s’est ensuite amorcé à partir de la saison 2013-2014 et a été échangé aux Rangers de New York à la date limite des transactions en 2016. Staal a été décevant dans la Grosse Pomme et était ainsi sans contrat le 1er juillet 2016.

Mais l’attaquant n’est pas resté sans contrat bien longtemps. Il a accepté un «modeste» pacte de trois ans et 10,5 millions $ avec le Wild du Minnesota comparativement à son entente précédente de sept ans et 57,75 millions $ avec les Canes.

L’attaquant, maintenant âgé de 33 ans, a récompensé sa nouvelle formation en lui offrant des saisons de 65 et 76 points. Il en est maintenant à la dernière saison de son contrat.

Crédit photo : AFP

Teuvo Teravainen

Si l’on se rapporte en 2012, Teravainen était un joueur en qui les équipes de la LNH fondaient beaucoup d’espoir. Toutefois, son petit gabarit l’a fait glisser au 18e échelon, rang auquel les Blackhawks l’ont sélectionné.

Le Finlandais a disputé 115 parties avec la formation de l’Illinois, amassant 44 points. Les Blackhawks étaient cependant aux prises avec des problèmes de plafond salarial et Teravainen a pris la direction de la Caroline, en compagnie de Bryan Bickell, pour des choix au repêchage.

Teravainen a réussi des débuts timides avec les Hurricanes, mais a explosé la saison dernière avec 64 points en 82 matchs. Le joueur de 24 ans continue sur sa lancée cette saison avec huit points en neuf duels. Lui et son compatriote Sebastian Aho forment d’ailleurs l’un des duos les plus dynamiques de la LNH.

James van Riemsdyk

Les Flyers ont abandonné bien vite sur le deuxième choix au total du repêchage de 2007. Après ses trois premières saisons, où il n’avait amassé que 35, 40, 24 (saison écourtée) points, van Riemsdyk a été envoyé à Toronto en retour du défenseur Luke Schenn.

À Toronto, où il a passé six saisons, van Riemsdyk s’est métamorphosé en attaquant de 60 points.

Les Flyers l’ont finalement rapatrié en juillet 2018, lui accordant un juteux contrat de cinq ans et 35 millions $.

Jakub Voracek

Le Tchèque a été sélectionné au septième rang au total par les Blue Jackets de Columbus lors du repêchage de 2007. Après trois saisons correctes en Ohio, les Blue Jackets ont envoyé Voracek ainsi que des choix de 1er tour (Sean Couturier) et 3e tour (Nick Cousins) à Philadelphie en retour de Jeff Carter.

Voracek n’a peut-être pas eu l’effet escompté à sa première saison à Philly, mais a explosé par la suite. Et il n’a pas vraiment ralenti depuis, réussissant, notamment deux saisons de 80 points en plus.

La patience limitée des Bruins

Si l’on analyse les échanges réalisés par les Bruins de Boston, il est possible de se rendre compte que la direction de la formation du Massachusetts a la mèche plutôt courte.

Les Bruins n’ont pas échangé ni un, ni deux, ni trois, mais bien trois joueurs d’élite depuis 2005. Tout ça, parce qu’ils ne possédaient la personnalité recherchée. Qu’ils n’étaient pas de «vrais» Bruins. Du moins, c’est ce que l’on raconte.

Tout d’abord, il y a eu Joe Thornton, envoyé chez les Sharks de San Jose.

Puis, il y a eu Phil Kessel, transigé aux Maple Leafs de Toronto.

Ensuite est venu le temps de Blake Wheeler de s’envoler vers Winnipeg pour y évoluer avec les Jets.

Et finalement, il y a eu Tyler Seguin, échangé aux Stars de Dallas.

Crédit photo : Getty Images/AFP

Sans oublier Dougie Hamilton, envoyé à Calgary chez les Flames.

Thornton était déjà un joueur d’élite, mais a continué de faire la pluie et le beau temps à San Jose, échangé contre Marco Sturm, Brad Stuart et Wayne Primeau. Un peu la même chose pour Kessel, qui a continué de fleurir dans la Ville Reine et par la suite à Pittsburgh avec les Penguins. En envoyant Kessel à Toronto, les Bruins ont mis la main sur deux choix de premier tour (Tyler Seguin et Dougie Hamilton) et un choix de deuxième tour (Jared Knight).

De son côté, Wheeler a été un joueur sous-estimé dans la LNH. L’imposant Américain était un joueur honnête à ses trois premières saisons dans la LNH, avec les Bruins. Mais aussitôt échangé, en compagnie de Mark Stuart, Wheeler a explosé avec les Thrashers d’Atlanta, tout d’abord, puis avec les Jets, après le déménagement de l’équipe, qui n’ont cédé en retour que Rich Peverley et Boris Valabik. Il est maintenant un joueur de 90 points

On connait tous l’histoire de Tyler Seguin, repêché deuxième au total en 2010, mais qui, selon des rumeurs, faisait trop la fête au goût des patrons des Bruins. Les Stars en ont profité pour l’acquérir en compagnie de Ryan Button et Rich Peverley, devant céder Reilly Smith, Joe Morrow, Matt Fraser et Loui Eriksson.

Et malheureusement pour les Bruins, ils n’ont jamais été en mesure de remporter ces transactions, mis à part peut-être, celle de Kessel. Par chance qu’ils ont fait d’autres bons coups ailleurs...

Mentions honorables : Brayden Schenn (PHI à STL), Kyle Palmieri (ANA à NJD)

Les défenseurs

Dustin Byfuglien

«Big Buff» a été échangé en 2010 des Blackhawks de Chicago aux Thrashers d’Atlanta en compagnie de Brent Sopel, Ben Eager et Akim Aliu en retour de Marty Reasoner, Joey Crabb, Jeremy Morin ainsi des choix de premier (Kevin Hayes) et deuxième tour (Justin Holl).

Lors de ses années à Chicago, Byfuglien était plus utilisé en tant qu’attaquant que défenseur. Lors de son acquisition par les Thrashers, il a été muté à sa position naturelle de défenseur.

Et c’est là qu’il s’est mis à émerger devant un défenseur-vedette avec les Thrashers et plus tard, les Jets.

Zdeno Chara

En début de carrière, le géant Slovaque a passé quatre années avec les Islanders de New York l’organisation qui l’avait repêché en 1996. Il était alors un défenseur très moyen.

Lorsque les Sénateurs en ont fait l’acquisition en compagnie d’un choix de premier tour (Jason Spezza) et Bill Muckhalt en retour d’Alexei Yashin, Chara a littéralement pris son envol.

Il a ensuit continué sur sa lancée avec les Bruins, lorsqu’il a profité de son autonomie complète.

Chara a disputé plus de 1400 matchs dans la LNH.

Seth Jones

Jones est un quatrième choix au repêchage de 2013. Tout le monde le savait très bon, mais n’avait rien cassé en trois saisons avec les Predators de Nashville.

L’échange qui l’a fait passer aux Blue Jackets en retour de Ryan Johansen était un échange gagnant-gagnant. Les Jackets voulaient améliorer leur défensive et les Predators, leur offensive.

Il est maintenant l’un des défenseurs les plus productifs de la LNH.

Crédit photo : AFP

Jeff Petry

Petry n’a pas connu une ascension vertigineuse, mais graduellement, il a fait sa place avec les Canadiens, devenant le défenseur numéro deux de l’équipe, derrière Shea Weber.

Lorsque Weber n’est pas uniforme, c’est lui qui hérite de la première vague en avantage numérique.

Avec 42 points en 2017-2018, c’est une production offensive acceptable.

Mention honorable : Brent Burns (MIN à SJ)

Les gardiens

Devan Dubnyk

Dubnyk est passé par les organisations des Oilers d’Edmonton, des Predators de Nashville, des Canadiens de Montréal (où il a évolué pour les Bulldogs de Hamilton pendant quelques parties) et des Coyotes de l’Arizona avant d’être échangé au Wild du Minnesota.

C’est en arrivant au Minnesota qu’il a obtenu le poste de gardien de but numéro un,qu’il détient depuis trois ans et demi.

Dubnyk a même obtenu une nomination au trophée Vézina en 2014-2015, saison où il a pris la route du Minnesota en retour d’un choix de troisième tour.

Martin Jones

Jones était un solide gardien numéro 2, derrière Jonathan Quick, avec les Kings de Los Angeles. Jamais repêché, il a gravi les échelons un par un dans l’organisation de la Californie... ECHL, LAH et tout le tralala.

Puis, Jones a pris la route de Boston dans l’échange de Milan Lucic et, quatre jours plus tard, de San Jose, en retour d’un choix de premier tour et de Sean Kuraly.

À San Jose, il est devenu le gardien numéro un incontesté, réussissant trois saisons de 30 victoires et plus.

Crédit photo : Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal

Antti Niemi

La carrière d’Antti Niemi s’apparente à une parabole. Il a gagné la coupe Stanley à sa première véritable saison dans la Ville des Vents, disputant 22 rencontres en séries éliminatoires. Par la suite, les Hawks n’ont pas voulu honorer l’entente que Niemi avait obtenue en arbitrage et le Finlandais s’est retrouvé avec les Sharks où il a disputé cinq bonnes saisons.

Puis les Sharks ont échangé ses droits aux Stars en 2015. Il disputé deux saisons moyennes à Dallas avant de s’entendre avec les Penguins de Pittsburgh sur le marché des joueurs autonomes. En octobre 2017, il est soumis au ballottage et réclamé par les Panthers de la Floride. Trois semaines plus tard, même scénario. Cette fois, ce sont les Canadiens de Montréal qui l’acquièrent.

Depuis, Niemi est solide en tant que gardien substitut à Carey Price.

Cory Schneider

Lorsqu’il évoluait à Vancouver, tout le monde savait que Schneider était un potentiel gardien numéro un. Toutefois, il n’a jamais pu faire honneur à cette affirmation, étant coincé derrière Roberto Luongo.

Finalement, Scheider a été échangé en juin 2013 aux Devils en retour d’un choix de premier tour (Bo Horvat). Depuis, il est le gardien de but de confiance de la formation du New Jersey... lorsqu’il n’est pas blessé.