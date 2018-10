LNH 360: un record de concession pour le Lightning

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 21 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Tampa Bay 6 - CHICAGO 3

Calgary 4 - RANGERS 1

Buffalo 4 - ANAHEIM 2

Un record de concession pour le Lightning (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Le Lightning ont marqué six fois et effectué 55 lancers au filet pour défaire les Blackhawks et porter leur fiche à 5-1-1 cette saison. La formation floridienne a maintenant un dossier de 6-0-1 à ses sept derniers matchs contre les Hawks.

La formation de Jon Cooper a établi un record de concession pour le plus grand nombre de tirs (55) pendant un match. La marque précédente de 52 avait été réalisée le 18 novembre 2008 contre les Panthers.

Brayden Point (1B, 2A) a marqué son premier but gagnant de la saison et le 15e de sa carrière. Seulement trois joueurs ont inscrit plus de buts vainqueurs de Point depuis que ce dernier a fait ses débuts dans la LNH, soit Nathan MacKinnon (17), Brad Marchand (17) et Filip Forsberg (16).

Gaudreau atteint le plateau des 300 points

Johnny Gaudreau a marqué à deux reprises pour franchir le cap des 300 points et aider les Flames à porter leur dossier à 5-3-0 cette saison. Il s'agissait de la première victoire des Flames au Madison Square Garden puis le 7 décembre 2008.

Gaudreau est devenu le quatrième joueur du repêchage de 2011 à atteindre le plateau des 300 points. Il se joint ainsi à Gabriel Landeskog (351 points), Nikita Kucherov (341 points) et Ryan Nugent-Hopkins (320 points).

Johnny Gaudreau se charge des Rangers - TVA Sports

Skinner mène les Sabres à une autre victoire

Jeff Skinner a marqué un des quatre buts des Sabres pour les aider à conclure leur voyage de cinq matchs avec une fiche de 3-2-0.

Skinner, acquis le 2 août dernier des Hurricanes, a inscrit cinq buts lors de ce voyage, incluant un tour du chapeau contre les Kings.

Les Ducks retirent le no 9 de Kariya

Les Ducks ont retiré le no 9 de Paul Kariya, qui avait été le tout premier choix au repêchage de l'organisation. Il rejoint ainsi son bon ami Teemu Selanne dans les hauteurs du Honda Center.

Kariya a obtenu 669 points en 606 matchs avec la formation californienne, incluant deux saisons de 100 points ou plus. Pendant son passage à Anaheim, Kariya a été l'un des 10 meilleurs de la LNH, tant pour les points que pour les buts.